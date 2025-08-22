Продавцы недовольны «скрытой» платной доставкой Wildberries

Маркетплейс Wildberries стал активнее взимать плату с клиентов за доставку заказов до пунктов выдачи (ПВЗ), при этом дополнительный платеж не зависит от процента выкупа товаров. На скрытую накрутку цены начали жаловаться пользователи Telegram-чата продавцов маркетплейсов в июле. Об этом сообщают «Ведомости».

Проверка этой информации журналистами издания показала, что итоговая стоимость заказа увеличивается независимо от истории покупок: как на аккаунте с нулевым выкупом, так и с высоким уровнем (более 70%). При этом отдельная услуга доставки в чеке не выделяется, а разница включается в итоговую цену товара.

По словам продавцов, суммы списаний нефиксированные и различаются даже для одинаковых товаров с одного склада. В случае отказа от выкупа списания все равно могут происходить — не одномоментно, а частями.

В Wildberries пояснили, что платная доставка «существует давно» и зависит от расстояния, способа доставки и процента выкупа. Однако конкретных условий и тарифов компания не раскрыла, отметив лишь, что клиент «предупреждается при оформлении заказа» и что тестируются разные механики для оптимизации логистики.

«Ведомости» направили запрос в ФАС.

Для сравнения: представители Ozon и «Яндекс Маркета» сообщили, что доставка до ПВЗ на их площадках для покупателей остается бесплатной. Расходы покрываются маркетплейсами и продавцами, при этом у Ozon с июня стоимость такой услуги для селлеров не превышает 25 руб. за товар.

Эксперты считают, что Wildberries пытается компенсировать рост логистических издержек и протестировать готовность клиентов оплачивать доставку. Аналитики предупреждают, что часть покупателей может отказаться от заказов, так как бесплатная доставка остается важным фактором выбора маркетплейса.

