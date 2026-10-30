Селлер вновь пытается лишить Calvin Klein и Tommy Hilfiger товарных знаков в России

Индивидуальный предприниматель Артур Рахман обратился в Суд по интеллектуальным правам с новыми исками о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Ответчиком по первому делу выступает Calvin Klein Trademark Trust, по второму — Tommy Hilfiger Licensing B.V. В обоих процессах третьим лицом привлечён Роспатент.

В споре с Calvin Klein предприниматель требует прекратить охрану восьми обозначений, среди которых CALVIN KLEIN, CALVIN KLEIN UNDERWEAR, CALVIN KLEIN NAKED GLAMOUR, а также графические обозначения и международная регистрация CALVIN KLEIN. В случае с Tommy Hilfiger требования затрагивают три товарных знака: словесное обозначение TOMMY HILFIGER и два комбинированных обозначения с изображением фирменного флага по международным регистрациям.

Основанием для исков стало предполагаемое неиспользование товарных знаков на территории России. В подтверждение своей позиции предприниматель приложил скриншоты сайтов компаний, которые, по его утверждению, свидетельствуют о недоступности ресурсов для российских пользователей.

Сам Рахман занимается продажей одежды и нижнего белья через Wildberries и Ozon. Среди его проектов — магазин OneWish. При этом предприниматель претендует на регистрацию собственных товарных знаков «Томми» и «Кельвин» — соответствующие заявки обнаруживаются в базе Роспатента.

Предприниматель уже обращался в суд с аналогичными требованиями, объясняя свою заинтересованность тем, что действующие регистрации препятствуют оформлению собственных обозначений для товаров 25-го класса МКТУ. Однако предыдущие разбирательства закончились не в его пользу.

В июле 2026 года Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении аналогичного иска. Тогда суд применил статью 10 ГК РФ о злоупотреблении правом и пришел к выводу, что попытка зарегистрировать аналогичный знак была направлена на получение преимуществ за счет уже сформированной репутации Tommy Hilfiger. Коллегия отметила, что известность бренда, его многолетнее присутствие на рынке и узнаваемость среди российских потребителей исключают возможность рассматривать такое обозначение как самостоятельный бренд предпринимателя.