Суд защитил права Tommy Hilfiger на товарные знаки в России

Суд по интеллектуальным правам отказал российскому предпринимателю в требовании досрочно прекратить охрану трех товарных знаков Tommy Hilfiger в России. Решение содержится в картотеке арбитражных дел.

Дело в том, что истец, ИП Артур Рахман, пытался оспорить права компании Tommy Hilfiger Licensing B.V. на обозначения в отношении одежды и обуви после отказа Роспатента зарегистрировать его собственный знак Tommy Hilfiger.

Предприниматель ссылался на статью 1486 Гражданского кодекса РФ и утверждал, что бренд не использовался в России в течение трех лет. После того как правообладатель не отреагировал на предложение отказаться от прав или продать их, истец обратился в суд. Однако суд не стал исследовать фактические объемы использования бренда, а сосредоточился на оценке добросовестности действий заявителя.

Суд применил статью 10 ГК РФ о злоупотреблении правом и пришел к выводу, что попытка зарегистрировать аналогичный знак была направлена на получение преимуществ за счет уже сформированной репутации Tommy Hilfiger. Коллегия отметила, что известность бренда, его многолетнее присутствие на рынке и узнаваемость среди российских потребителей исключают возможность рассматривать такое обозначение как самостоятельный бренд предпринимателя.

В решении суд указал, что механизм прекращения охраны товарных знаков из-за неиспользования предназначен для освобождения рынка от неработающих обозначений, а не для получения доступа к чужой деловой репутации. В итоге иск был отклонен, обеспечительные меры отменены, а права Tommy Hilfiger на товарные знаки сохранены без необходимости раскрывать данные о продажах и поставках за спорный период.

Отметим, что магазины бренда Tommy Hilfiger продолжают работать в России. Сама американская корпорация PVH Corp. официально вышла из российского бизнеса, но управление местными торговыми точками перешло локальному менеджменту, а поставки товаров осуществляются с помощью параллельного импорта.