Pro-Vision Communications подвело итоги летней «Школы PR»

Pro-Vision Communications завершило программу летних стажировок для студентов московских вузов. В течение трех месяцев практические профессиональные навыки в одном из ведущих маркетинговых агентств России в рамках «Школы PR» приобрели 32 человека. Девять из них получили оффер и продолжили карьеру в компании.

«Школа PR» Pro-Vision — это погружение в насыщенные агентские будни, решение реальных кейсов, генерация идей на брейнстормах, выстраивание коммуникации со СМИ и блогерами, организация ивентов и реализация диджитал-кампаний. Во время практики, длительность которой составляет, как правило, 30−60 дней, студенты получают уникальную возможность изучить весь спектр маркетинговых коммуникаций изнутри, познакомиться с опытными специалистами и определиться с траекторией развития карьеры.

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision: Имея лишь теоретические знания, эффективно работать в PR и диджитал невозможно. Эти отрасли развиваются настолько стремительно, что информация и тренды, актуальные еще вчера, сегодня не представляют никакой рыночной ценности. Поэтому стажировку стоит рассматривать не только как строчку в резюме, но и шанс в сжатые сроки приобрести прикладные навыки, работая бок о бок с профессионалами. Такой возможности не даст ни один университет.

Система стажировок — это не только вклад агентства в образовательный процесс, но и эффективный инструмент graduate-рекрутмента. Девять из 32 студентов, прошедших стажировку в Pro-Vision Communications этим летом, в дальнейшем получили оффер и продолжили карьеру в агентстве. Всего на данный момент около 30% учащихся были зачислены в штат компании после прохождения практики.

Чтобы присоединиться к команде, необязательно дожидаться следующего лета, агентство ждет студентов на период зимней сессии и новогодних каникул. Pro-Vision заключило договор о сотрудничестве с МГУ им. М.В. Ломоносова, ГУУ, ВАВТ, МИТРО, РАНХиГС и другими ведущими столичными вузами. В 2021 году в этот список вошел также Московский университет имени С.Ю. Витте. Но это не значит, что студенты других вузов лишены возможности осваивать PR-рынок: двери агентства открыты для всех, кто проходит обучение по специальности PR и маркетинг и заинтересован в профессиональном росте.

Подать заявку на стажировку в Pro-Vision Communications можно здесь.