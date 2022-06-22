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22.06.2022 в 13:07

Pro-Vision Communications поддержит арт-креаторов на фестивале «Студенческие сезоны»

Агентство стало коммуникационным партнёром проекта

Фестиваль «Студенческие сезоны» стартует 23 июня в сквере Всероссийского музея декоративного искусства, его коммуникационным партнёром стало агентство Pro-Vision Communications . Специалисты компании будут оказывать комплексную коммуникационную поддержку бренда, а также примут участие в образовательных и дискуссионных программах.

«Студенческие сезоны» — экспериментальный фиджитал-проект на стыке art и education, в рамках которого на протяжении трёх летних месяцев откроются восемь выставок студенческих работ в сфере дизайна, декоративного, традиционного и современного искусства. Все они пройдут под единым кураторским надзором и интерпретируют общую тему — связь традиций и современности.

Автор Антон Хаев Автор Калугина Автор Марина Рогалёва Автор Фёдор Щепин Автор Эмма Цугунян

Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications:

Любое искусство — это прежде всего месседж, контент, послание автора зрителю. Я нахожу в нём много общего с маркетингом: мы также оперируем аппаратом визуального искусства, однако не в академической, а в прикладной плоскости. Поддерживая фестиваль, мы как агентство получаем право преимущественного доступа к актуальным смысловым контекстам и новым формам взаимодействия креаторов и общества, что помогает лучше чувствовать и понимать аудиторию, в первую очередь — молодую.

В фестивале принимают участие студенты ведущих творческих вузов и факультетов Москвы и Санкт-Петербурга: школы дизайна НИУ ВШЭ, школы дизайна ИОН РАНХиГС, Московская школа современного искусства, Высшая школа народных искусств (академия), Московский художественно-промышленный институт, РГУ им. А.Н. Косыгина, СПГХПА им. Штиглица и СГХПА им. Строганова.

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Pro-Vision Communications
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