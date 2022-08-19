Приложение онлайн-кинотеатра Okko пропало из App Store

Приложение онлайн-кинотреатра Okko пропало из магазина приложений App Store. При поисковом запросе появляется софт других платформ. Ранее установленные приложения работают в штатном режиме, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Скачать приложение по прямой ссылке также нельзя — пользователю показывается сообщение: «Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе». На странице разработчика Okko LLC в App Store также сообщается, что доступных программ нет. «Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали», — рассказали изданию в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Ранее из App Store пропали приложения банков, вошедших в санкционный список стран Запада: Сбербанка, ВТБ, «Промсвязьбанка», «ФК Открытие», «Новикомбанка», «Альфа-Банка». В начале недели Сбербанк разместил копию «Сбербанка Онлайн» — приложение СБОЛ, которое полностью повторяет дизайн и функционал удалённой программы.

«Сбер» попал под санкции США в апреле, а в мае вышел из состава акционеров части бизнесов, включая Okko.

Также на этой неделе Apple пригрозила удалением из App Store приложения Rutube. Компания потребовала удалить контент российских государственных СМИ или сделать приложение доступным только для россиян. Rutube ограничил скачивание программы на iOS — она осталась доступной только для жителей России.