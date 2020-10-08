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08.10.2020 в 17:25

Приложение Likee впервые вошло в топ самых скачиваемых в России

А больше всего денег россияне тратят в приложении VK

Аналитическая платформа App Annie опубликовала данные по использованию мобильных приложений в третьем квартале 2020 года. Sostav ознакомился с результатами исследования.

Впервые в топ самых скачиваемых в России вошло приложение для создания и редактирования коротких видео Likee и сразу же попало на третье место. На втором месте оказался Telegram, лидерство в России и в мире удерживает TikTok.

Топ-10 приложений в России тратам, скачиваниям и количеству активных пользователей

Telegram впервые вошел в мировой топ-10. Аналитики связывают это с трендом на мессенджеры с шифрованием и должным уровнем приватности.

Топ-10 приложений в мире по тратам, скачиваниям и количеству активных пользователей

Российские пользователи совершили покупок в мобайле на $348 млн, из них $244 млн пришлись на игры. Тем временем траты в неигровых приложениях выросли на 25%. По миру третий квартал 2020 года ознаменовал наибольшее количество трат за все время — $36 млрд, по $18 млрд на iOS и Google Play.

В эпоху социального дистанцирования россияне оставили больше всего денег в социальной сети VK, музыкальном плеере BOOM и онлайн-кинотеатре ivi.ru. При этом пользователи во всем мире предпочли потратиться на приложение для знакомств Tinder.

Также выяснилось, что россияне провели в различных приложениях 7 млрд часов — это на 30% больше, чем в прошлом году. Во всем мире количество часов выросло на 25%.

Среднее количество часов, проведенных в мобильных приложениях пользователями по миру

Ранее исследование показало, что российские мужчины тратят на онлайн-шопинг на 30% больше женщин. Средний чек составил 2102 рубля.

Telegram VK TikTok Likee
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