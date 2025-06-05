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05.06.2025 в 18:00

Президент предложил запустить программу «Детская книжная карта»

Номинал карты для дошкольников составит 3 тысячи рублей

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Российский лидер Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу «Детская книжная карта». Она станет аналогом «Пушкинской карты», которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино и выставки. Об этом президент говорил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.

«Детскую книжную карту» номиналом 3 тыс. руб. смогут получить семьи, в которых растут дошкольники трех-шести лет. По словам Путина, карту будет получать каждый ребенок по достижении им трех лет, что важно для многодетных семей.

Книги, которые можно будет купить на карту, должны отбираться известными литераторами, детскими психологами, специалистами дошкольного образования и воспитания. Издательства, которые решат участвовать в программе, должны будут устанавливать разумные цены, чтобы номинала одной карты хватило на покупку не меньше 10 книг.

О том, что в России обсуждается возможность запуска новой госпрограммы для популяризации книг среди детей дошкольного возраста, сообщалось в августе прошлого года. Действие карты предлагается распространить на маркетплейсы: на них можно будет приобрести дошкольную литературу, которая имеет специальную маркировку.

Владимир Путин Дети книги пушкинская карта
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