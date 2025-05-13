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18+
13.05.2025 в 17:12

Президент поручил направлять 20% выделяемых на кино средств на финансирование мультфильмов

В числе других поручений главы государства — расширение программы «Пушкинская карта» на цирки

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству. Правительству РФ и Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии предстоит выработать механизмы, обеспечивающие направление 20% средств, выделяемых на господдержку кино, на финансирование национальной анимации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также нужно будет отчислять 10% денег, полученных от проката зарубежных мультфильмов, в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для финансирования российских мультиков. Доклад должен быть представлен президенту до 30 ноября.

Правительству предстоит расширить программу «Пушкинская карта» на цирки, срок исполнения поручения — 30 ноября. Кроме того, кабмин должен до указанной даты представить предложения о внедрении механизмов льготного кредитования физических и юридических лиц для реализации инвестиционных проектов по созданию и реконструкции объектов культуры.

Минпросвещения совместно с Советом при президенте по культуре и искусству должны до 30 августа сформировать топ-100 лучших советских и российских художественных фильмов для их демонстрации в общеобразовательных организациях. Также нужно представить предложения по включению в основные общеобразовательные программы тем, направленных на знакомство учащихся с классическим кинематографом.

Московскому правительству вместе с Минкультуры, Советом при президенте по культуре и искусству и Союзом писателей России необходимо до 30 ноября создать театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности.

Владимир Путин мультфильмы
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