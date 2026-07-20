Претензии к BelkaCar приблизились к 1 млрд рублей

Количество судебных претензий к оператору каршеринга BelkaCar в 2026 году резко выросло. С начала года к компании подано 39 исков на общую сумму 972,7 млн руб. — это более чем в 2,5 раза превышает число разбирательств за весь 2025 год. Об этом пишет «Коммерсант».

За весь 2025 год компания получила 14 исков на 106,9 млн руб. Основной объем претензий к BelkaCar сформировали лизингодатели. Так, ООО «Шелковый путь» в июле 2026 года подало два иска на 631 млн руб., а ООО «Мэйджор профи» добивается взыскания 249,9 млн руб.

В BelkaCar заявляют, что подобные споры являются обычной практикой при работе с большим числом финансовых партнеров и не отражаются на работе сервиса.

Эксперты связывают рост числа исков с ужесточением условий на рынке лизинга. По их словам, между операторами каршеринга и лизинговыми компаниями все чаще возникают разногласия по вопросам пробега автомобилей, их износа, стоимости ремонта и исполнения договорных обязательств.

Ситуацию осложняет ухудшение условий работы всего сегмента каршеринга. По данным Росстата, расходы россиян на краткосрочную аренду автомобилей в январе—мае 2026 года сократились по сравнению с прошлым годом на 7,6%, до 22,6 млрд руб.

На спрос влияют повышение стоимости поездок, ограничения в работе мобильного интернета, а также изменение потребительского поведения. Одновременно операторы сталкиваются с ростом расходов на лизинг, обслуживание автомобилей, ремонт и закупку запчастей.

Напомним, в прошлом году кипрская Loryberg Holdings Ltd, владеющая АО «Каршеринг» (бренд BelkaCar), завершила редомициляцию в Россию. Новая структура получила название МКООО «Белкатех».