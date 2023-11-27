Пресс-секретаря Meta* объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск Энди Стоуна, пресс-секретаря американской компании Meta (*признана экстремистской в РФ и запрещена на территории страны). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные базы розыска ведомства.

Согласно данным, «Стоун Энди Марк, 1981 года рождения, разыскивается по статье УК». Подробная информация об основаниях розыска не приводится.

Весной 2022 года Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в связи с призывами к убийствам и насилию со стороны сотрудников корпорации Meta в отношении граждан России.

В ведомстве пояснили изданию, что Энди Стоун весной прошлого года от лица Meta «временно разрешила формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию». Таким образом он разрешил призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. По мнению СК, действия Стоуна содержали признаки преступлений, предусмотренных ст. 280, 205.1 УК.

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram (обе соцсети запрещены в России) и WhatsApp, экстремистской организацией и постановил запретить её деятельность в России.