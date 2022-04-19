Meta* обжаловала решение суда о признании экстремистской организацией

Американская компания Meta (*признана экстремистской организацией и запрещена в России) подала жалобу на решение суда о признании её экстремистской организацией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

«В суд поступила апелляционная жалоба компании Meta Platforms Inc.», — рассказал собеседник агентству.

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram (обе соцсети запрещены в России) и WhatsApp, экстремистской организацией и постановил запретить её деятельность в России.

В тот же день Роскомнадзор обязал российские СМИ маркировать компанию Meta как запрещённую в России организацию. Также недопустима демонстрация логотипа организации Meta и принадлежащих ей Facebook и Instagram.

При этом граждане России не будут привлекаться к ответственности за пользование Facebook и Instagram.