20 млн зрителей и новые рекорды в соцсетях: «Муз-ТВ» подвел итоги Премии 20/21

4 июня в Москве состоялась 18-я ежегодная национальная телевизионная «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света» — она проводилась сразу по итогам двух лет. В этом году в ряду номинантов среди топ-артистов и звезд российского шоу-бизнеса появилось много фрешменов, взорвавших цифровую среду своими хитами. Пресс-служба МУЗ-ТВ поделилась с Sostav итогами своей праздничной активации.

«Премия Муз-ТВ» всегда отражает тренды отечественной музыки и то, что действительно популярно у аудитории. В 2021 году желанные «тарелки» получили артисты разных поколений: Loboda, Little Big, Клава Кока и Niletto, Artik&Asti, Артур Пирожков, Jony, Zivert, Morgenshtern, Тимати, Dabro и Егор Крид.

В свое 25-летие телеканал «Муз-ТВ» наградил звезд в специальных номинациях: «Артистом 25-летия» стал Дима Билан, «Группой 25-летия» — «Руки Вверх!». Солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко был награжден «За вклад в развитие музыкальной индустрии», а Филипп Киркоров — «За вклад в развитие нового поколения артистов».

В течение восьми часов в федеральном эфире «Муз-ТВ» и «Ю» длилась трансляция шоу. По данным Mediascope, прямой эфир на двух телеканалах обогнал по доле все остальные федеральные ТВ, составив 10,8% от аудитории молодых женщин, а в последний час доля достигла значения 15,1%.

Совокупный охват прямой трансляции и двух повторов на телеканалах составил 16,4 млн человек в возрасте от 4 лет. Кроме того, в день события зафиксирована максимальная доля «Муз-ТВ» с начала 2021 года во всей России, а доля прямого эфира Премии превысила в три раза среднюю долю канала среди аудитории 18−44 лет.

На digital-платформах также был получен высокий результат: охват кампании в соцсетях превысил 120 млн пользователей — это в 2,5 раза больше охвата кампании премии 2019 года. Помимо церемонии и зрелищных выступлений, зрителям предложили увидеть мероприятие со всех ракурсов: прямой эфир с красной дорожки, эксклюзивные интервью в звездном фойе и шестичасовой стрим с комментариями известных гостей из TikTok-студии, которая стала новшеством в освещении «Премии» этого года.

Охват промо в TikTok составил более 40 млн пользователей, а количество подписчиков в ходе премии увеличилось более чем на 100 тыс. Это дало 50%-ный прирост аудитории в официальном аккаунте канала всего за сутки. В Instagram охват постов составил более 70 млн, а четыре тематических видеоролика попали в тренды YouTube.

Захар Бабин, генеральный директор телеканала МУЗ-ТВ : Во время подготовки и проведения «Премии Муз-ТВ 20/21» мы наблюдали постоянный рост интереса аудитории на разных платформах. На это в том числе повлияло то, что мы впервые так подробно и открыто показали в digital закулисье музыкального события и дали возможность зрителям следить за эксклюзивными подробностями шоу в реальном времени. Это позволило создать непрерывную коммуникацию с аудиторией и подогреть интерес к телесмотрению. Трансляция шоу прошла с отличными цифрами как по ТВ, так и в digital. И даже сейчас, спустя неделю после события, интерес к шоу сохраняется: видео премии на нашем канале в YouTube продолжает набирать просмотры — — зрители приходят, чтобы увидеть невероятные постановки, фантастические спецэффекты и невообразимые технологические приемы. Премия еще раз доказала, что является одним из самых значимых событий в стране.

По данным Mediascope, а также официальной статистики группы телеканала в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и платформы YouTube, суммарно на ТВ и в digital в период c 4 по 6 июня 2021 года «Премию Муз-ТВ» посмотрели более 20 млн человек. Это стало абсолютным рекордом за историю измерений ТВ и Digital смотрения Премии.