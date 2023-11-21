Премия Investment Leaders объявила победителей

18 ноября в Soluxe Hotel Moscow прошла третья премия Investment Leaders. Более 1,5 тыс. участников собрались на форуме, где инвесторы, брокеры, банкиры, представителя бирж и эмитенты обсудили главные тренды рынка. В завершение вечера состоялось торжественное награждение лауреатов премии. Об этом Sostav сообщили представители Investment Leaders.

Победители Investment Leaders

В числе победителей: «Сбер», «Газпромбанк Автолизинг», банк «Санкт-Петербург», «ПСБ Благосостояние», «Дом.рф», «ВТБ Регистратор», «ВТБ Лизинг», «БКС Мир Инвестиций», банк ПСБ, «РВМ Капитал», «Лайм-Займ», «Сдэк», «Ингосстрах — Инвестиции», «Сбербанк Страхование Жизни», «Капитал Лайф Страхование Жизни», «Альфа Капитал», «Альфа-Капитал Ликвидные акции», «ТКБ Инвестмент Партнерс», «Совкомбанк», «Зарубежнефть», Positive Technologies, «Первая», БПИФ «Сберегательный в юанях» (SBCN), «СФН», «Мосгорломбард», Международный онлайн-университет инвестиций Юлии Кузнецовой, «Группа компаний «Медси», Kama Flow, ИФК «Солид», «СберУниверситет», «Ньютон Инвестиции», УК ПСБ, Intelion Data Systems, Go Invest, проект «Мой гектар», «Агентство Развития Мончегорска», «Объединённый Медиативный Центр» и «Асто Консалтинг», «Лидер», инвестиционная платформа «Финин», инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», «Аэроэкспресс», «Росгосстрах жизнь», «НПФ «Открытие», «Лукойл», Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Moneymatika, «Московский метрополитен».

Процесс проведения IPO подразумевает сложности, риски и может потребовать значительных усилий и ресурсов со стороны компании, считает руководитель управления рынков акционерного капитала ИФК «Солид» Александр Студенский.

Александр Студенский, руководитель управления рынков акционерного капитала ИФК «Солид»: Мы, в «Солид Брокер», запускали проект по размещению эмитента из сектора МФО в новых реалиях, при низкой активности институционалов, в период переориентации на частных инвесторов, когда сама возможность проведения IPO вызывала вопросы. Несмотря на всё это, мы сделали это! А сделка впоследствии открыла путь для новых размещений.

Такие качества, как высокий уровень квалификации и наличие финансовой грамотности, присущие игрокам рынка ЗПИФ, всегда в тренде, а развитие данного рынка стимулирует созданию благоприятной инвестиционной среды, подчёркивают организаторы премии.

Феликс Блинов, генеральный директор инвестиционной группы «РВМ Капитал»: Мне было приятно рассказать участникам форума о трендах развития рынка ЗПИФ. Мы работаем с этим инвестиционным инструментом уже 17 лет, и сегодня он как никогда интересен инвесторам. Мы видим это, в том числе, по количеству вопросов от участников форума. Уверен, что впереди нас ждёт дальнейшее развитие этого рынка, с появлением новых интересных продуктов.

Несмотря на трудности инвестирования в коммерческую недвижимость, конкуренция за привлекательные активы данного сегмента сохраняется, добавляют представители Investment Leaders.

Руслан Надров, управляющий по коммерции СФН: Инвестиции в коммерческую недвижимость были уделом немногих: стоимость объектов зачастую превышает десятки миллиардов рублей, требуется техническая эксплуатация и квалифицированное управление. СФН создаёт ЗПИФ, собирает денежные средства пайщиков, приобретает объекты недвижимости и занимается их управлением и эксплуатацией, за что мы и получили награду.

После резкого сокращения рекламных инструментов в диджитал-сфере компаниям необходимо было искать новые методы продвижения и площадки, подметил руководитель группы стратегического маркетинга департамента стратегии ПСБ Павел Гвоздев.

Павел Гвоздев, руководитель группы стратегического маркетинга департамента стратегии ПСБ: Победа в номинации «Телеграм-канал года» — справедливая оценка работы всего центра аналитики и экспертизы ПСБ. Ведь канал «ПСБ Аналитика» — это сплочённая команда профессионалов, которые ежедневно держат руку на пульсе экономической ситуации. Через форму обратной связи мы часто получаем слова благодарности за наши аналитические материалы и инвестиционные идеи. И эта победа — свидетельство важной роли канала в российском инвестиционном сообществе. Благодарим за доверие!

Цифровая трансформация в медицине обеспечивает более доступную медицинскую помощь и точность результатов, прокомментировал директор по цифровой трансформации «Медси» Александр Пилипчук.

Александр Пилипчук, директор по цифровой трансформации «Медси»: Ключевая задача цифровых медицинских сервисов сегодня — помогать пациентам управлять своим здоровьем, развивать превентивную медицину, нацеленную прежде всего на предупреждение заболеваний, формирование просвещённого пациента. «Медси» создаёт собственную цифровую экосистему, которая обеспечивает полный цифровой контроль над пациентом в клинике и предоставляет удалённые сервисы для заботы о его здоровье. Мы благодарны сообществу премии Investment Leaders за высокую оценку работы нашей команды!

Организаторы отметили, что диверсификация инвестиционного портфеля помогает снизить риски за счёт распределения инвестиций по различным классам активов и рынкам.

Екатерина Васильева, вице-президент «Первая»: Наша цель — постоянно расширять линейку продуктов для наших клиентов. Мы рады, что БПИФ «Сберегательный в юанях», позволивший диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения валюты, и ОПИФ «Смешанный с выплатой дохода», созданный для получения регулярного дохода, высоко оценили в профессиональной среде. Это большая честь и источник вдохновения.

Компании-участники выразили благодарность экспертному совету премии. «”БКС Мир инвестиций” в этом году стал четырёхкратным лауреатом премии Investment Leaders, которая вручается самым успешным участникам финансового рынка. Мы благодарим экспертное сообщество за высокую оценку результатов холдинга. Эта победа — яркое подтверждение эффективной работы всей нашей команды», — отметили представители компании.

Форум

Награждению лауреатов предшествовал форум, где были организованы пять параллельных потоков, которые охватывали различные тематики: от стратегий доходности на фондовом рынке до встреч с эмитентами лицом к лицу и мастер-классов. Каждый из 150 спикеров сфокусировал своё выступление на возможностях для участников, транслирующихся через обмен знаниями, опытом и идеями. Одна из тематических сессий «Облигации: ставка на повышение» была подготовлена Ассоциацией владельцев облигаций. Спикеры обсудили состояние российского долгового рынка и его перспективу на ближайшие годы, рассмотрели облигационные споры, касающиеся как случаев дефолта эмитентов, так и защиты прав инвесторов.