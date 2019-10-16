Премиальный топпинг: Domino's Pizza и Google объединились для доставки телефонов инфлюенсерам

Domino's Pizza и Google решили объединиться, чтобы продемонстрировать возможности нового телефона Pixel 4 50 влиятельным влогерам и их подписчикам, сообщает издание AdAge.

Компании выпустили специальную коробку с пиццей, в крышке которой спрятан новый гаджет. Его создатели коллаборации назвали «премиальным топпингом». Эта идея родилась у ее авторов в связи с популярным на YouTube жанром роликов, в которых проходит распаковка разных товаров.

На коробке написано «Горячий, Свежий и Hands-Free», а также там находятся советы по голосовому управлению устройством, пока руки заняты пиццей. Так смартфон можно попросить включить песню группы Genesis «Invisible Touch», а потом перейти на следующую композицию.

Наряду с эксклюзивным набором для инфлюенсеров Google отправляет пакеты людям, которые могут реально повлиять на покупки на уровне розничной торговли. Около 5 тыс. человек получат возможность опробовать телефоны и, возможно, рекомендовать их клиентам. Официально Pixel 4 поступит в продажу 24 октября, его цена будет начинаться с $799.

Недавно стало известно, что Google отказалась от выпуска собственных планшетов. Теперь компания сосредоточит силы на ноутбуках.