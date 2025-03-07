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18+
07.03.2025 в 07:25

Премиальные машины из Белоруссии и Киргизии могут подорожать на 25%

С 1 мая начинает действовать новая схема расчета утильсбора

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С 1 мая подержанные машины премиум-класса могут подорожать на четверть. Повысит стоимость новая система расчета утильсбора для автомобилей, ввезенных из ЕАЭС, сообщают «Известия».

Новая система расчета утильсбора содержится в постановлении кабмина. Таким образом власти рассчитывают прикрыть лазейку для дешевой растаможки машин в Белоруссии или Киргизии. Чем дешевле куплена машина в государстве ЕАЭС, тем больше придется доплачивать утильсбор при ее оформлении в России.

В итоге цена трех-пятилетних машин премиум-класса может увеличиться в среднем на 1 млн рублей. По подсчетам автомобильного маркетплейса Fresh, средняя стоимость таких машин варьировалась в диапазоне 3,5−4 млн рублей.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что новый порядок фактически приведет к прекращению работы серых перегонщиков из Киргизии и Белоруссии. Через эти страны на отечественный рынок попадают новые премиальные машины по цене 6−8 млн рублей или подержанные трехлетки ценой 4−6 млн рублей. Ввоз таких машин негативно отразился на официальных поставщиках новых автомобилей.

По данным «Автостата», российский рынок автомобилей с пробегом в 2024 году вырос на 6%, достигнув рекордных показателей за десять лет. Всего было продано более 6 млн штук.

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