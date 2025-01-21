Рынок подержанных авто вырос на 6%

Российский рынок автомобилей с пробегом в 2024 году вырос на 6%, достигнув рекордных показателей за десять лет. Всего было продано более 6 млн штук, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата».

Более высокие результаты фиксировались только в 2014 году, когда было продано 6,1 млн подержанных машин.

Лидерство по итогам года традиционно сохраняет Lada с долей 24,84%. Продажи марки выросли на 19,2%, до 1,5 млн штук. Второе место заняла самая популярная зарубежная марка — Toyota, реализация которой упала на 7,6%, до 619 тыс. штук.

На третьем месте южнокорейская Kia с 349 тыс. автомобилей, что на 9,6% больше показателей 2023 года. Следом идут Hyundai и Nissan. Продажи первого выросли на 5,4%, до 332 тыс. штук, второго — сократились на 4,8%, до 282 тыс. машин. Пока в топ-10 нет китайских брендов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России было реализовано 1,571 млн новых легковых автомобилей. Это на 48,4% больше, чем в 2023 году. Самая популярная машина среди россиян — Lada Granta.

Рынок новых электромобилей также установил рекорд: в 2024 году было продано 17,8 тыс. таких машин, что на 26,4% больше, чем в 2023 году. Лидером рынка второй год подряд становится Zeekr.