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Неделя рекламы в Москве

На НРФ АКАР покажет эксклюзивное шоу «Вечер беспринцЫпных пожирателей рекламы»

Премьера пройдёт в рамках Национального рекламного форума

Креативный продюсер Даниил Костинский и писатель Александр Цыпкин при поддержке АКАР представят эксклюзивное шоу, которое состоится в Москве на Национальном рекламном форуме 17 ноября — «Вечер беспринцЫпных пожирателей рекламы».

Оно станет завершающим мероприятием НРФ'7 и пройдёт с 18:00 до 19:30 в главном зале кинотеатра «Каро 11 Октябрь». Это полуторачасовой марафон, в основу которого положены яркие и порой шокирующие рекламные ролики проекта Даниила Костинского «Ночь пожирателей рекламы». Эпатажные видеоматериалы дополнят захватывающие истории из жизни пиар-специалиста. Их зрителям представит писатель Александр Цыпкин.

Шоу-программа изменит личное представление гостей НРФ'7 о креативности и возможностях рекламы как культурного феномена — впервые в истории запрещённая реклама вырвется на свободу, а те, кто беспринципно похищает чужие идеи, получат свою долю славы.

«Это мероприятие будет интересно всем, кому хочется узнать, что делает рекламу захватывающей, интригующей, популярной, интересной и креативной. Все эти особенности мы не просто разберем и расскажем о них, но и покажем. Никаких границ для нас не существует: мы обо всём — смело и беспринцЫпно», — сообщил Даниил Костинский, продюсер и директор проекта «Ночь пожирателей рекламы» в России.

«Вечер беспринцЫпных пожирателей рекламы» развлекает и при этом предлагает зрителям задуматься о непростых человеческих взаимоотношениях. Семейные конфликты, противостояние начальства и подчинённых, профессиональное выгорание — это далеко не весь перечень щекотливых и беспринципных сюжетов грядущего перфоманса, каждый из которых предстанет в уникальной интерпретации. Отдельное внимание авторы уделят плагиату в рекламе.

Часть роликов уже представлена в рамках совместного диджитал-проекта #беспринцЫпнаяреклама, а 17 ноября полную коллекцию короткометражек публика сможет оценить впервые в офлайне.

Регистрация доступна на сайте.

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