Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Wunder Digital
ADSUP.ME
Aff1.ru — партнерские программы и digital-маркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.11.2022 в 10:10

Ритейлеры предложили выдавать покупателям QR-коды на российское ПО вместо предустановки

Сами продавцы «параллельной» электроники не могут предустанавливать отечественные программы на гаджеты до продажи

Представители рынка ритейла предложили правительству предоставлять пользователям инструкции с QR-кодом, при сканировании которого клиент самостоятельно сможет установить отечественное ПО на смартфоны и компьютеры, поставленные в страну по параллельному импорту. Без установки российских программ эти устройства нельзя будет продавать с 1 января 2023 года. Так, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новую схему, которая сохранит конфиденциальность личных данных и позволит проинформировать граждан о существующих российских программах и приложениях, пишут «Известия».

Сейчас предустановку российского ПО на устройства выполнить невозможно, так как этим занимались вендоры, ушедшие из страны. У ритейла нет такой возможности, так технически загружать приложения можно только после создания и регистрации персональной учётной записи, а если установить ПО при помощи стороннего аккаунта, такой софт работать не будет. Либо покупатель должен будет сообщить свои персональные данные третьему лицу, чтобы вскрыть устройство и установить программы у ритейлера, отмечается в письме президента АКИТ премьер-министру Михаилу Мишустину.

В список обязательных приложений для предустановки на смартфоны, планшеты, ноутбуки, ПК и телевизоры с функцией смарт-ТВ в этом году вошли сервисы «Яндекса», VK, «Лаборатории Касперского», «Госуслуг», «Моего офиса», платежной системы «Мир» и другие. Перечень утверждается ежегодно.

В августе Минцифры разработало и внесло в правительство законопроект, который вносит поправки в статью 14.8 КоАП РФ («Нарушение иных прав потребителей») и предполагает отмену штрафов за продажу ввезённых по параллельному импорту устройств без предустановленного российского ПО. Срок действия моратория истекает 31 декабря 2022 года.

Мария Полищук
АКИТ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.