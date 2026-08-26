Предприниматель выплатит компенсацию «Союзмультфильму» за наклейку с волком

Суд по интеллектуальным правам подтвердил нарушение исключительного права на персонажа «Волк» из мультфильма «Жил-был пес». Предприниматель разместил изображение героя в виде наклейки на входной двери магазина. При этом суд отдельно отметил, что отсутствие у такого размещения рекламного характера не исключает нарушения авторских прав.

ООО «Союзмультфильм» потребовало от предпринимателя Николая Воеводина 50 тыс. руб. компенсации за использование изображения персонажа без разрешения правообладателя. Факт размещения наклейки был зафиксирован в апреле 2025 года во время закупки в торговой точке на бульваре Новаторов в Санкт-Петербурге.

Предприниматель оспаривал требования, в частности указывая, что не продавал контрафактную продукцию с изображением Волка. Он утверждал, что сама наклейка с изображением Волка на двери магазина не является юридически значимым использованием персонажа, за которое нужно получать разрешение правообладателя.

Суд с этим аргументом не согласился, указывая, что для нарушения исключительного права необязательно использовать персонажа непосредственно на товаре или в рекламных целях. Размещение изображения при оформлении торговой точки также является его использованием и требует согласия правообладателя. Предприниматель не представил доказательств наличия разрешения на использование изображения или оснований для его свободного использования.

Однако суды снизили размер компенсации с заявленных 50 тыс. до минимальных 10 тыс. руб.

«Союзмультфильм» регулярно защищает права на принадлежащие ему персонажи и другие объекты интеллектуальной собственности в судах. В Rusprofile насчитывается более 11 тыс. дел с киностудией в качестве истца в категориях, связанных с защитой интеллектуальной собственности и товарными знаками, на общую сумму около 1,31 млрд руб.