Правительство утвердило меры поддержки для «сохранения функционирования группы RWB»

Правительство утвердило подготовленные Минфином меры поддержки для «сохранения функционирования группы RWB» после атак дронов на логистические объекты Wildberries. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Постановление «носит характер ограниченного распространения», поскольку содержит сведения о структуре компании, относящиеся к коммерческой тайне и вопросам безопасности на фоне атак на инфраструктурные объекты группы.

Параметры мер поддержки Минфин раскрыл 24 августа. Для пострадавшего бизнеса предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по УСН и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей со сроками уплаты с августа 2026 года по июль 2027 года. Затем задолженность можно будет погашать равными долями в течение года. Меры распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если ущерб превысил 5% годового дохода.

Для RWB предусмотрены аналогичные условия. Сроки уплаты перенесут до 28 июля 2027 года. Кроме того, до конца 2026 года для группы вводится мораторий на налоговые проверки, а предельные сроки направления требований об уплате задолженности увеличиваются на шесть месяцев.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее отмечал, что меры направлены на поддержку всей инфраструктуры поставок Wildberries. Логистические объекты группы в разных регионах подвергаются атакам беспилотников с середины июля. В ночь на 26 августа был уничтожен склад в Котовске Тамбовской области. Атакам также подвергались объекты группы в других регионах. С середины августа удары затронули и инфраструктуру Ozon.