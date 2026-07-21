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21.07.2026 в 14:05

Правительство запустило штаб по развитию цифровых платформ

Новая подкомиссия займется развитием платформенной экономики и совершенствованием ее регулирования

Правительство России создает постоянную подкомиссию по вопросам развития цифровых платформ. Соответствующее постановление уже подписано. Новый координационный орган будет работать на постоянной основе при правительстве. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В состав подкомиссии войдут представители федеральных органов исполнительной власти, отвечающие за вопросы развития цифровых платформ. Перечень участников утвердят отдельным распоряжением. Основной задачей станет выработка стратегических подходов к развитию платформенной экономики и совершенствование ее регулирования.

Как отметил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, цифровые платформы остаются одним из наиболее быстрорастущих технологических секторов. По его словам, регулирование должно учитывать темпы внедрения инноваций и одновременно создавать условия для дальнейшего развития отрасли.

Подкомиссия также станет площадкой для анализа практики применения закона о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября 2026 года. При необходимости штаб будет готовить предложения по корректировке законодательства.

Кроме того, в аппарат правительства уже поступил ряд инициатив по дальнейшему развитию регулирования платформенной экономики. Подкомиссия рассмотрит предложения, сформирует единую межведомственную позицию и подготовит пакет законодательных инициатив для последующего внесения в Государственную Думу.

Ранее Минэк сформировал предварительный перечень цифровых платформ, на которые будут распространяться положения закона.

Правительство Цифровые платформы Дмитрий Григоренко
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