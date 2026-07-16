Минэкономразвития составило список площадок для включения в реестр цифровых платформ

Минэкономразвития России сформировало предварительный перечень площадок, которые планируется включить в реестр цифровых платформ. На них будет распространяться закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Предварительно в реестр включат 12 платформ: «Авито», Delivery Club, Joom, Lamoda, Ozon, Wildberries, «Купер», «Магнит Маркет», «Яндекс Go», «Яндекс Еда», «Яндекс Маркет» и «Яндекс Путешествия».

Запуск реестра запланирован на 1 октября 2026 года. Платформы, которые не вошли в предварительный перечень, могут обратиться в Минэкономразвития с просьбой включить их в реестр в случае соответствия необходимым критериям.

В числе критериев к площадкам:

обеспечение платформой возможности разместить предложение о продаже товара, оказании услуги, заключить сделку и совершить оплату;

среднесуточная аудитория более 100 тыс. человек;

более 10 тыс. партнеров, которые заключили хотя бы одну сделку по продаже товаров или оказанию услуг через платформу, или оборот партнеров через площадку свыше 50 млрд руб. за предшествующий год.

В Минэкономразвития отметили, что от бизнеса поступили предложения по включению в реестр нескольких ресурсов, в том числе платформ занятости. По итогам проработки обращений ведомство может дополнить реестр.