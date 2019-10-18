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18.10.2019 в 09:55

Правительство РФ получило предложение установить минимальные цены на сахар

В этом году в России наблюдается рекордный урожай сахарной свеклы, обрушивший оптовые цены на сахар

Depositphotos

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России, Армении, Белоруссии и Казахстану установить минимальные цены на сахар, которые бы сделали его производство рентабельным, сообщает РБК.

В 2019 году в России отмечено перепроизводство сахара, которое вызвано рекордным урожаем. Из-за профицита продукта цены на него резко упали почти на 40%. На юге России (Краснодар) килограмм сахара стоит 21,7 рублей, а год назад этот показатель был на уровне около 36 рублей.

В России накопилось очень много нераспроданных излишков, а падение цен в свою очередь может привести к уменьшению производства и посевных площадей. В этом случае необходимо искусственно поддержать цену на сахар на минимально приемлемом для производителей уровне около 25−26 рублей за килограмм.

Речь идет не о минимальной оптовой или розничной цене, а об индикативной цене, которая учитывается при определении мер господдержки при критическом падении цен на сахар.

Недавно власти Сингапура запретили рекламу газированных напитков и соков. Так министерство здравоохранения страны хочет заставить жителей потреблять меньше сахара.

Сахар
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