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15.10.2019 в 10:50

Сингапур первым запретил рекламу газировки

Таким образом министерство здравоохранения решило повышать культуру питания в стране

Depositphotos

Власти Сингапура запретят рекламу газированных напитков и соков. Так министерство здравоохранения страны хочет заставить жителей потреблять меньше сахара, сообщает Independent со ссылкой на Эдвина Тонга, министра здравоохранения страны.

Запрет будет действовать со следующего года для всех средств массовой информации, включая онлайн-издания. На напитки с высоким содержанием сахара будут наклеивать предупреждающую этикетку, чтобы потребитель мог сделать сознательный выбор. Кроме того, министерство рассматривает возможность взимания налога с производителей сладких напитков и полного запрета на продажу некоторых из них.

В Сингапуре много людей с диабетом, который зачастую связан с неправильным рационом питания. Поэтому министерство здравоохранения решило повлиять на ситуацию. Ведомство провело опрос жителей страны, который показал, что большинство граждан выступают за запрет рекламы сладкого.

Пока Сингапур демонстрирует наиболее радикальную позицию в этом вопросе. В Мексике и Великобритании, например, ограничились сокращением рекламных роликов с высококалорийными напитками по телевидению. А в России запрет рекламы сладкого ещё только рекомендуется диетологами.

реклама газировки
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