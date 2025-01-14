Правительство одобрило поправки в законопроект о рекламе на запрещенных ресурсах

Поправки к законопроекту о недопущении размещения рекламы на информационных ресурсах запрещенных организаций, подготовленные ко второму чтению документа одобрены комиссией правительства России по законопроектной деятельности. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Так, слово «неправительственной» исчезло из пункта, касающегося недопущения распространения рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной организации.

Кроме того, ко второму чтению предложено прописать, что нельзя размещать рекламу на порталах общественного или религиозного объединения или иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете. Основания, по которым указанная организация ликвидируется или запрещается в деятельности, должны быть предусмотрены законами о противодействии экстремизму или терроризму.

Источник издания знает, что в ходе обсуждения законопроекта у Федеральной антимонопольной службы и Минцифры возникли разногласия. Министерство предложило исключить ответственность рекламодателя в случае, когда размещение рекламы осуществляется через оператора рекламной системы. В ФАС полагают, что рекламодатель заключает договор, одно из условий которого — указание на место и способ размещения рекламы.

Эксперты отмечают, что ключевым изменением в поправках ко второму чтению является уточнение формулировок, касающихся запрета распространения рекламы в информационных ресурсах организаций, деятельность которых запрещена. Кроме того, законопроект теперь более четко определяет, что запрет распространяется не только на сами экстремистские организации, но и на их информационные ресурсы в сети интернет.

Напомним, законопроект с поправками в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе» был внесен в Госдуму в июне 2024 года. В июле нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект. Вступить в силу он должен 1 марта 2025 года. Как принятие документа может сказаться на отрасли, разбирался Sostav.