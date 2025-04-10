Prada Group заключила сделку по приобретению Versace

Итальянский дом моды Prada приобрел марку одежды Versace, о чем сообщила пресс-служба компании-производителя люксовых брендов одежды Capri Holdings. Последняя принадлежит Versace. Сумма сделки составила 1,375 млрд долларов.

Продажа Versace, как ожидается, принесет Capri Holdings ряд преимуществ: укрепление баланса, ускорение стратегических инвестиций в бренд Michael Kors и рост акционерной стоимости.

О том, что Prada может купить Versace у холдинга Capri Holdings, сообщалось еще в январе этого года. По данным Bbloomberg, позже стоимость сделки оценивалась в 1,5 млрд евро. Также распространялась информация о готовности Capri продать бренд Jimmy Choo. Напомним, что в начале апреля Prada Group и французский модный дом Christian Dior приняли решение о полном закрытии части своих бутиков в России.