Prada задумалась о покупке бренда Versace

Группа Prada может купить дом моды Versace. Компания обсуждает такую возможность с консультантами. Сделку в качестве советника Prada может курировать американский инвестиционный банк Citi, пишет газета Il Sole 24 Ore.

Модным домом Versace владеет американский Capri Holdings. С середины декабря 2024 года ходят слухи о том, что Capri готова продать Versace и другой свой бренд — Jimmy Choo. Capri Holdings поручил инвестиционно-банковскому агентству Barclays разослать предложение потенциальным заинтересованным сторонам.

Покупку дома моды Versace рассматривают и другие игроки рынка, в их числе — холдинг семьи Аньелли-Элканн Exor и компания Kering.

Capri Holdings купил Versace в 2018 году у семьи Версаче и американского инвестиционного фонда Blackstone, выложив за него около €1,83 млрд. В 2023 году объем продаж Versace превысил $1,1 млрд.

Во втором квартале 2024 года оборот Versace, равный $201 млн, сократился на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а операционный убыток составил $3 млн. Произошло это из-за падения мирового спроса, особенно в Китае.