Dior и Prada отказались от аренды части бутиков в России

Французский модный дом Christian Dior и итальянская Prada Group (бренды Prada и Miu Miu) приняли решение о полном закрытии части своих бутиков в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бухгалтерской отчетности российских подразделений брендов за 2024 год.

Согласно документам, за последний год оба бренда сократили штат сотрудников: Dior — с 103 в 2023-м до 32 человек, Prada — с 51 до 33. Количество магазинов Dior в Москве уменьшилось до четырех. В 2023 году бренд занимал девять объектов в РФ, восемь из которых были расположены в столице, один — в Санкт-Петербурге.

Prada закрыла все бутики в ЦУМе и отказалась от аренды для Miu Miu в Столешниковом переулке. Официальные представители Dior и Prada Group отказались от комментариев.

Dior не раскрывает адреса и площадь как временно приостановленных, так и окончательно закрытых магазинов. Сейчас на сайте компании указаны четыре бутика: в ГУМе на Красной площади, ЦУМе на Петровке, здании в Столешниковом переулке и торговом комплексе «Времена года» на Кутузовском проспекте. Все они на данный момент закрыты.

После начала СВО в 2022 году многие западные компании, включая люксовые модные дома, объявили о приостановке своей деятельности в России. Среди них были LVMH (владелец Dior), Kering, Richemont, Prada Group и другие.