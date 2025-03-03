Prada может купить Versace за €1,5 млрд

Итальянский модный дом Prada может купить Versace у холдинга Capri Holdings в ближайшее время. Стоимость сделки составит €1,5 млрд, пишет Bbloomberg.

С середины декабря 2024 года ходят слухи о том, что Capri готова продать Versace и другой свой бренд — Jimmy Choo. Capri Holdings поручил инвестиционно-банковскому агентству Barclays разослать предложение потенциальным заинтересованным сторонам.

В начале года стало известно, что обсуждение сделки ведется с Prada. Компании могут заключить ее уже «в течение нескольких недель».

Изначально Capri хотел выручить за Versace €3 млрд. Однако, по словам источников издания, удалось сговориться лишь на €1,5 млрд ($1,6 млрд).

Capri Holdings, которому также принадлежат Michael Kors и Jimmy Choo, купил Versace в 2018 году у семьи Версаче и американского инвестиционного фонда Blackstone, выложив за него около €1,83 млрд.