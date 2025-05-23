Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.05.2025 в 09:40

Индекс потребительской уверенности россиян вырос в два раза за год

Аналитики «Ромир» зафиксировали существенное улучшение потребительских настроений населения

Индекс потребительской уверенности (ИПУ) в России демонстрирует устойчивый рост, свидетельствуя о заметном улучшении потребительских настроений населения. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», данные которого публикует ТАСС.

По подсчетам аналитиков, в апреле 2025 года ИПУ прибавил 15 пунктов, что в 2,1 раза превышает значение показателя за аналогичный период прошлого года. Однако апрельский уровень индекса потребительской уверенности оказался на три пункта ниже мартовского, когда ИПУ достиг двухлетнего максимума (+18 пунктов).

Эксперты связывают краткосрочное снижение с сезонными особенностями весеннего периода: в это время россияне начинают активнее готовиться к отпускному сезону, увеличивают объемы сбережений и стремятся не совершать импульсивных покупок.

Согласно исследованию, одной из основных причин общего роста ИПУ в марте стала стабильность ключевой ставки, которую поддерживает Центральный банк России.

Авторы отчета также указывают на зависимость потребительской уверенности от источников информации. Так, среди зрителей телевидения ИПУ в апреле составил +22 пункта, что на 11 пунктов выше февральского уровня. Позитивная динамика наблюдается и среди пользователей YouTube: индекс впервые вышел в положительную зону и достиг +7 пунктов, что на 9 пунктов выше по сравнению с результатом февраля этого года.

Исследование «Ромир» проводилось на базе потребительской панели, объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно охватывающих всю Россию.

Ромир Россия ИПУ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.