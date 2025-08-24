Post Malone стал лицом новой мужской коллекции Skims

Американский певец Post Malone снялся в рекламной кампании мужской линии бренда Skims, основанного Ким Кардашьян. Съемку провел фотограф Тео Веннер в штате Юта, выбрав минималистичный визуальный стиль и природные пейзажи как фон для коллекции.

В центре кампании — новая серия из плотного флиса, рассчитанная на осенне-зимний сезон. Линейка включает джоггеры, базовые футболки и куртки на молнии, которые сочетают практичность с характерной для бренда лаконичной элегантностью.

Кроме того, Skims представил лимитированную капсулу с камуфляжным принтом Realtree. В нее вошли нижнее белье, футболки и отдельные элементы из флиса, выполненные в фирменных силуэтах марки.

Запуск кампании с Post Malone подчеркивает стремление бренда укрепить позиции на рынке мужской одежды. Напомним, Skims начал развивать мужскую линию в 2023 году и с тех пор активно расширяет ассортимент и рекламные коллаборации.