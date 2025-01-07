Пользователям, которых прослушивала Siri, Apple заплатит компенсацию

Apple решила закончить 5-летнюю судебную тяжбу по поводу скандала с прослушкой пользователей голосовым помощником Siri. Технологический гигант согласился выплатить пострадавшим компенсацию, пишет The Washington Post.

По коллективному иску компания заплатит порядка 95 млн долларов. Но при этом Apple так и не признала вину, продолжая отрицать любые разговоры о получении информации о пользователях с помощью Siri и нарушении конфиденциальности.

5 лет назад владельцы гаджетов Apple подали в суд иск к компании и пожаловались на нарушение конфиденциальной информации. Они утверждали, что компания записывала людей, которые непреднамеренно активировали виртуального помощника, не используя кодовую фразу «Привет, Сири». Полученные данные технологический гигант якобы передавал рекламодателям.

Если суд утвердит мировое соглашение, каждый из пострадавших получит порядка 20 млн долларов.