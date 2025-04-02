Половина компаний не против использовать пиратский иностранный софт

Больше 28% российских компаний заявили, что нормально использовать пиратское программное обеспечение (ПО), если для него нет отечественных аналогов. Почти 22% респондентов не видят особых проблем с применением нелицензированного зарубежного софта. 15,2% опрошенных не используют российское ПО. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные группы компаний «Сисофт».

Среди респондентов, которые не отказываются от нелицензированного софта даже при внедрении российского ПО, около 22% нужны субсидии и спецпредложения в качестве стимула для полноценного перехода на отечественное программное обеспечение. Каждый пятый готов нарастить использование российского софта при полном отсутствии западного ПО. Еще 20% респондентов сообщили, что разработка собственного программного обеспечения выгоднее, чем покупка готовых отечественных решений.

До 2022 года большинство российских компаний свободно приобретали ПО зарубежных разработчиков. После того как ряд вендоров ушел с рынка РФ, часть заказчиков продолжили использовать их продукты. Делают они это без официальной покупки лицензий и технической поддержки.

В прошлом году рынок корпоративного программного обеспечения в России увеличился на 34% год к году, до 199 млрд руб. и почти сравнялся с показателем докризисного 2021 года (201 млрд руб.). Не меньше 80% отечественных компаний, работающих в ключевых отраслях экономики, должны к 2030 году полностью перейти на российский софт.

В начале этого года сообщалось, что Минцифры разрабатывает концепцию развития системы хранения софта. Основная цель инициативы — улучшить использование открытого и свободного программного обеспечения и сделать его более безопасным.