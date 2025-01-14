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14.01.2025 в 13:50

Минцифры разрабатывает концепцию развития системы хранения софта

Документ поможет развивать экосистему российских хранилищ открытого кода

Минцифры работает над концепцией, которая поможет создать и развивать находящиеся в российской юрисдикции хранилища открытого кода. Основная цель инициативы — улучшить использование открытого и свободного программного обеспечения и сделать его более безопасным. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

В концепции пропишут, как будет регулироваться порядок использования открытого и свободного софта, доступного всем желающим. В документ включат правила и подходы к развитию таких программ в России.

Также план предполагает создание профессиональных групп, которые будут работать с программным обеспечением с открытым исходным кодом.

На проект концепции получены позиции заинтересованных органов власти, документ обсуждается с ведущими разработчиками и экспертным сообществом.

Ранее сообщалось, что Минцифры разрабатывает систему подтверждения компетенций IT-специалистов с дальнейшей возможностью ее интеграции с порталом «Госуслуги».

программное обеспечение минцифры
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