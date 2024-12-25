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25.12.2024 в 10:33

Минпромторг намерен обязать маркетплейсы продвигать российские товары

Площадкам будет рекомендовано предлагать отечественные аналоги иностранных брендов

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что в рамках разрабатываемого законопроекта о «российской полке» Минпромторг предлагает обязать маркетплейсы при поиске товаров рекомендовать пользователям отечественные аналоги иностранных брендов. Об этом чиновник рассказал в интервью «РИА Новости».

Во время беседы Алиханов также упомянул, что Минпромторг подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленную версию законопроекта о «российской полке» товаров в торговых сетях. Министр подчеркнул, что инициатива направлена на предоставление маркетинговых преференций российским производителям, чтобы уравнять их шансы в конкуренции с более известными зарубежными брендами.

«Для маркетплейсов предлагается установить некую обязанность — и при поиске товара в широком смысле, и при выборе покупателем товара конкретного иностранного бренда. Маркетплейс должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара», — пояснил министр.

Он также добавил, что в отличие от офлайн-магазинов, на маркетплейсах отсутствует «полочное пространство», количество товаров неограниченно, и принципы демонстрации продукции существенно отличаются от традиционной розничной торговли.

Кроме того, глава Минпромторга указал, что ведомство планирует обновить список товаров для параллельного импорта в первом квартале 2025 года. Ожидается, что позиции в списке будут сокращаться.

маркетплейсы российские товары
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