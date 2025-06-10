Производители продуктов питания требуют отказаться от закона о «российской полке»

Производители и поставщики продуктов питания обратились к правительству с просьбой отказаться от поддержки законопроекта о «российской полке». Они считают, что законопроект нарушает принцип свободы экономической деятельности, фактически понуждая к заключению договоров с определенными производителями товаров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на текст письма.

Среди объединений, которые выступили против данного законопроекта, — Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальная мясная ассоциация, Национальный союз хлебопечения, Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), Рыбный союз.

Пищевая отрасль опасается попыток вмешательства во взаимоотношения сетей с производителями. В письме отдельно говорится о товарах, локализованных в России международными компаниями. Такая продукция лишается преференций, хотя транснациональные холдинги могут быть российскими резидентами, платить налоги, создавать рабочие места и инвестировать в производство.

Все это может привести к дискриминации таких иностранных производителей и негативно отразиться на смежных отраслях, включая сельское хозяйство и переработку. Кроме того, документ необходимо доработать и в отношении товаров из стран СНГ или других дружественных стран.

Напомним, законопроект о «российской полке» обсуждается с 2023 года. В случае его принятия он обяжет продавцов выделять определенное пространство на витринах и стеллажах под продукцию, произведенную в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Предполагается, что создание «российской полки» начнется с «непродовольственных национальных товаров». Законопроект должен вступить в силу с 1 марта 2026 г.