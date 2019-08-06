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06.08.2019 в 15:55

Покупатели возвращают купленную в интернете одежду в одном случае из пяти

Специалисты отмечают, что процедура возврата наносит вред окружающей среде

Depositphotos

Каждый пятый купленный в интернете предмет одежды возвращается продавцу, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование в области электронной коммерции, которое провели в Гётеборгском университете.

Специалисты обращают внимание, что сама по себе процедура возврата наносит ущерб экологии. Это происходит из-за выбросов углекислого газа, который производят транспортные средства. Авторы исследования предположили, что для предотвращения таких ситуаций продавцам нужно давать более подробное описание товаров.

Майкл Браун, профессор индустриальной и финансовой экономики и логистики:

Когда покупатели возвращают товар, они зачастую думают, что процесс этот исключительно прост. Однако во многих случаях, по нашим наблюдениям, проделываемый одеждой путь оказывается очень большим.

Как он отметил, при возврате фактическому отправителю заказанные через шведские компании товары могут преодолевать тысячи километров. Бывает так, что после возврата к продавцу они пересылаются в Польшу или Азию, проверяются и снова упаковываются и отправляются для новой продажи.

возврат одежды
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