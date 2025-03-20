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18+
20.03.2025 в 15:55

Покупатели бросили банки и выбрали кредиты маркетплейсов

Потребители выбирают рассрочку от e-commerce-гигантов, а банки оправдываются ужесточением требований ЦБ

Российские покупатели все чаще выбирают рассрочки на маркетплейсах вместо банковских POS-кредитов. По итогам февраля выдачи таких кредитов снизились на 63%, а объемы упали на 66%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Показатели откатились к уровням весны 2022 года.

Банки фиксируют снижение спроса на POS-кредитование. В «ОТП Банке» заявили о падении числа выдач на 20−25%, в «Совкомбанке» — на 18%. В «МТС Банке» отметили, что после ужесточения требований Центробанка в 2024 году POS-кредиты стали менее рентабельными, что заставило банки скорректировать стратегию.

На фоне снижения интереса к POS-кредитам маркетплейсы продолжают наращивать объемы рассрочек. В «Яндексе» сообщили, что транзакции через сервис BNPL «Яндекс Сплит» стабильно растут с лета 2024 года. По данным аналитиков, оборот BNPL-сервисов в России увеличился на 60% и достиг 300 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает показатель 2023 года. В 2025 году этот рынок может достичь 400 млрд рублей.

Эксперты прогнозируют, что спрос на POS-кредиты вряд ли восстановится раньше 2026 года. Возвращение клиентов в этот сегмент возможно только при снижении ключевой ставки и улучшении условий для заемщиков. Пока же рынок продолжает перераспределяться в пользу финансовых сервисов маркетплейсов.

Ранее кабмин РФ предложил повысить его до 50 тыс. руб. с 2026 года и смягчить ряд ограничений.

кредиты Банки маркетплейсы
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