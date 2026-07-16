Поколение Альфа: как рекламировать тем, кто родился с планшетом в руках

Дети 2010-х и позже растут в среде, где смартфоны, короткие видео, игровые площадки, голосовые помощники и персонализированные рекомендации существуют по умолчанию. Для них цифровая среда — привычное пространство для существования. Эксперты «МИКС Россия» рассказали Sostav, как поколение Альфа воспринимает рекламу, какие форматы помогают удерживать его внимание и где проходит граница между вовлечением и манипуляцией.

Экран как естественная среда

Поколение Альфа часто называют более цифровой версией зумеров, но различие заключается не только в количестве времени, проведенного перед экраном, так как технологии входят в жизнь детей еще до того, как они начинают самостоятельно выбирать контент и осознавать себя потребителями.

По данным исследования Mediascope «Дети в цифрах, дети в цифре», интернетом пользуются 90% российских детей четырех-пяти лет, 97% детей шести-восьми лет и 99% детей девяти-одиннадцати лет. Уже в возрасте четырех-пяти лет личный смартфон есть у 36% детей, к шести-восьми годам — у 69%, а к девяти-тринадцати годам — у 88%. Исследование основано более чем на 1500 онлайн-интервью с детьми и их родителями.

Ранний доступ к устройствам влияет не только на объем потребляемой информации, но и на привычный способ взаимодействия с ней. Ребенок с детства учится переключаться между видео, сообщениями, играми и рекомендациями, самостоятельно искать нужное и быстро отказываться от того, что не вызывает интереса.

Диана Тугучева, директор маркетинговых коммуникаций Affect Agency: Они не учились фильтровать контент — они родились с этим навыком. Поэтому ключевое отличие не в каналах, а в механике восприятия: у них быстрее возникает «баннерная слепота», но они лучше чувствуют фальшь и попытки на них повлиять.

При этом умение быстро обращаться с информацией не означает развитой рекламной грамотности. Ребенок может пролистать очевидный ролик, но довериться рекомендации любимого автора или не отделить коммерческое сообщение от развлечения.

В исследовании потребительского поведения детей и подростков, опубликованном в журнале НИУ ВШЭ «Экономическая социология», этот процесс рассматривается через понятие потребительской социализации — формирования знаний, установок и навыков, необходимых человеку как будущему потребителю. Авторы провели 80 интервью с подростками 12−16 лет из 27 российских регионов и выяснили, что важную роль в этом процессе играют не только родители и сверстники, но и блогеры. Чем выше авторитет автора у подростка, тем выше доверие к рекламе в его материалах.

Получается, что поколение Альфа одновременно быстрее считывает неестественную интонацию и остается восприимчивым к сообщениям, встроенным в контент человека, которому оно доверяет. Для бренда это означает, что одной внешней похожести на привычный контент недостаточно: коммуникация должна быть уместной, понятной и прозрачной.

Внимание удерживает действие

Исследование Mediascope показывает, что подростки 12−17 лет отводят социальным сетям 25% времени, проводимого в интернете, видео — 22%, мессенджерам — 20%, а играм — 10%. Эти форматы объединяет возможность выбирать, реагировать, обсуждать и влиять на происходящее.

Елена Врацкая, Digital Executive Director Media Wise MEDIA DIRECTION GROUP: Что нужно четко понимать про поколение Альфа: они не осваивают технологии, они рождаются с гаджетами в руках. Путь к информации у них лежит через быстрый поиск в видеоформате, чат-боты и голосовых ассистентов. YouTube, « VK Видео», Rutube, стриминги, умные колонки — их привычный мир. Рекламодателю нужно быть именно там и разговаривать на понятном им языке.

Однако присутствие на популярной площадке само по себе не делает коммуникацию органичной. В коротком видео важно быстро обозначить действие или конфликт, в игре — предоставить участнику понятную роль, а в блоге — встроиться в привычный формат автора, не разрушая доверие аудитории.

Елена Врацкая, Digital Executive Director Media Wise Media Direction Group: Рабочие инструменты для этого уже есть: нативная интеграция у блогеров, сверхкороткие вертикальные ролики, интерактивные механики с мгновенной обратной связью — все, что позволяет не просто показать сообщение, а вовлечь в него за секунду, пока палец не скользнул дальше.

Поколение Альфа не только смотрит контент, но и рано осваивает его производство. По данным Mediascope, уже к девяти-одиннадцати годам больше половины детей умеют редактировать фотографии, а около 40% — монтировать видео. С возрастом растет и доля тех, кто озвучивает ролики, создает наборы стикеров, записывает подкасты и проводит трансляции.

Поэтому коммуникация сверху вниз, в которой бренд говорит, а аудитория только слушает, все хуже соответствует привычному опыту ребенка. Более естественно воспринимаются форматы, где можно продолжить историю, создать собственную версию, пройти испытание, проголосовать или повлиять на результат.

Игровые пространства становятся для такой коммуникации отдельной средой. В российском исследовании Mediascope Roblox назвали любимой игрой 22% детей, Minecraft — 21%. Эти площадки объединяют игру, общение и создание собственных миров, поэтому обычного размещения символики бренда внутри них недостаточно. Участие должно быть связано с самой механикой: исследованием пространства, выбором, творчеством или совместным действием.

При этом механическое использование сленга, мемов и популярных образов не гарантирует близости к аудитории. Ребенок видит такой контент рядом с живой коммуникацией сверстников и авторов, поэтому натянутая интонация быстро становится заметной. Бренду важнее понимать логику площадки и интересы аудитории, чем просто воспроизводить внешние признаки молодежной культуры.

Реклама должна оставаться рекламой

Чем естественнее коммерческое сообщение встроено в видео, игру или публикацию блогера, тем сложнее отделить его от основного содержания. Для ребенка рекомендация авторитетного человека может восприниматься как личный совет, а игровое предложение как часть сюжета, даже если за ними стоит рекламная задача.

Диана Тугучева, директор маркетинговых коммуникаций Affect Agency: В первую очередь это инфлюенсеры, особенно ровесники; внутриигровые механики со случайными наградами и ограниченными предложениями; персонализация контента; ИИ-персонажи; скрытые или нативные интеграции. Если реклама не обозначена явно, ребенок просто не распознает ее как рекламу.

Особого внимания требуют механики, построенные на ограниченном времени, случайных наградах, виртуальной валюте, необходимости возвращаться каждый день или страхе пропустить редкую возможность. Они могут давать высокие показатели действий и времени взаимодействия, но сам результат еще не говорит о качестве коммуникации.

В работе с детской аудиторией важно оценивать, каким способом количество просмотров, переходов и выполненных заданий были получены. Если ребенка намеренно подталкивают к импульсивному решению, используют давление сверстников или скрывают коммерческую природу сообщения, вовлечение превращается в эксплуатацию возрастных особенностей.

Прозрачность здесь должна быть понятной самой аудитории. Недостаточно разместить малозаметную подпись или рассчитывать, что ребенок самостоятельно догадается о рекламном характере интеграции. Коммерческое сообщение должно быть обозначено так, чтобы его можно было отличить от личной рекомендации, обычного сюжета или игрового задания.

Российское исследование потребительской социализации также показывает, что блогеры становятся заметными участниками формирования потребительского поведения подростков, но ключевыми фигурами остаются родители. Они дают советы, участвуют в выборе и покупках, а также ограничивают расходы в играх и пожертвования авторам.

Родитель — второй адресат

В коммуникации с поколением Альфа бренд почти всегда обращается сразу к двум аудиториям. Ребенок замечает сообщение, принимает участие в механике и формирует желание, но решение о покупке, доступе к площадке или передаче личных данных часто остается за взрослым.

По данным ВЦИОМ, 63% россиян считают семью главным субъектом контроля за цифровой безопасностью детей и подростков. При этом 57% опрошенных оценивают влияние цифровой среды как одновременно положительное и отрицательное. Для родителей важен не сам факт присутствия ребенка в интернете, а баланс между новыми возможностями и потенциальными рисками.

Другой опрос ВЦИОМ показывает, что родители используют разные способы защиты детей в интернете: 26% проводят профилактические беседы, 24% устанавливают программы родительского контроля, 20% ограничивают доступ к сети. Это означает, что взрослые не остаются внешними наблюдателями, а активно влияют на цифровой опыт ребенка.

Поэтому интересная для ребенка механика должна быть одновременно объяснимой для родителя. Взрослый должен понимать, кто создал проект, какие данные он собирает, предусмотрены ли покупки, как обозначена реклама и какую пользу получает ребенок.

Если коммуникация строится исключительно на ярких стимулах, скрытых продажах и попытке как можно дольше удерживать внимание, бренд рискует потерять доверие семьи. Напротив, прозрачные правила, понятная цель и отсутствие давления позволяют выстраивать более устойчивые отношения с обеими аудиториями.

Не первая покупка, а первый опыт

Поколение Альфа еще только входит в самостоятельную потребительскую роль, но уже формирует представление о том, каким должен быть современный бренд. Для этой аудитории контент все чаще становится не сообщением, которое нужно посмотреть, а опытом, в котором можно участвовать.

Виктория Хромова, директор диджитал-юнита Media Instinct Group: Лояльность будущих потребителей формируется задолго до первой покупки. Поэтому эффективнее инвестировать не в детскую рекламу, а в среду, где бренд приносит реальную пользу. Для поколения Альфа контент — это не сообщение, а опыт, в котором можно участвовать, пробовать и влиять.

Такой опыт может быть связан с обучением, творчеством, игрой, освоением новых навыков или совместным семейным действием. Например, цифровые образовательные сервисы позволяют детям изучать школьные предметы, программирование и технологии через задания и практику. В этом случае компания создает полезную среду и выстраивает отношение через полученный опыт.

Поколение Альфа не обязано задерживаться на рекламном сообщении. Оно выбирает, пропускает, играет, создает собственный контент и быстро переключается между форматами. Поэтому задача бренда заключается не в том, чтобы перекричать все остальное, а в том, чтобы предложить понятное участие: интересное для ребенка, прозрачное для родителя и честное по отношению к аудитории.