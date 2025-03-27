ONY cделали дизайн сайта и приложения для «Подружки»

Цифровая платформа бренда теперь объединена единой визуальной системой: продуманные пользовательские сценарии, улучшенная навигация и акцент на персонализации. Все — чтобы покупка любимой косметики стала еще удобнее и приятнее. Команда агентства ONY рассказала Sostav, о результатах сотрудничества.

Клиент

«Подружка» — федеральная сеть магазинов косметики. Основанная в 2005 году, в 2022 году сеть прошла масштабный ребрендинг и объединилась с «ЛЭТУАЛЬ», сделав фокус на развитии электронной коммерции.

Задача

Бренд обратился к нам с задачей разработать дизайн и спроектировать одновременно мобильное приложение и сайт. Основная цель — повысить онлайн-продажи, используя новый стиль, улучшить пользовательские сценарии и добавить новые функции в соответствии с обновленной стратегией бренда.

Решение

Мы начали с комплексного анализа, включая глубинные интервью с пользователями, чтобы выявить их потребности и болевые точки. Также мы проанализировали конкурентов, чтобы определить, каких функций не хватает в продукте.

Основной сложностью стало переработать уже существующие продуктовые и промо-механики, сохранив их эффективность и добавив новые функции.

Одним из ключевых решений стало внедрение динамической ленты главной страницы, где специально подсвечиваются товарные карточки с актуальными скидками на просмотренные и добавленные в избранное товары.

Автообъединение товаров в тематические наборы с акционной скидкой позволило усилить комплексные продажи, а функция «Ваши интересы» дала возможность пользователям выбирать косметические «жанры», которые соответствуют их предпочтениям.

В меню-каталоге мы разработали специальные навигационные элементы, которые помогают пользователю ориентироваться в ключевых точках входа. Они разделяют весь каталог на тематические блоки с иллюстрациями.

В определенных категориях добавлена альтернативная функция выбора подкатегории — по шагам процесса ухода, например, за лицом. Это позволяет точнее подбирать себе комплекс, не пропуская важные этапы. Также применили расширенный фильтр по специальным параметрам: типу кожи, ингредиентам и другим характеристикам, что делает подбор косметики более персонализированным.

Мы опирались на принципы преемственности нового брендинга, интегрировав цветовую палитру и стилистику в диджитал-среду. Визуальные элементы адаптировали под обновленную айдентику, а дизайн-систему выстроили так, чтобы обеспечить единый стиль во всех цифровых продуктах.

Для увеличения скорости покупок мы разработали облегченный каталог с товарами, доступными для доставки в течение одного часа. Разделение «экспресс»-ассортимента от общего каталога потребовало альтернативного интерфейса с измененной структурой меню и цветовой схемой, чтобы сделать навигацию интуитивно понятной.

Также для удобства доставки в логике корзины и на страницах заказа мы учли возможность формирования заказа в несколько посылок, так как товары могут поступать из разных точек магазина.

Мы разработали дизайн-систему, которая обеспечила единый стиль для всех цифровых продуктов. В процессе создали и описали более 1 500 компонентов, чтобы каждый элемент был продуман до мелочей. Для приложения подготовили 1 100+ макетов, а для сайта — 1 600+, охватив все возможные сценарии и разрешения экранов.

Особое внимание уделили документации: для каждого ключевого сценария прописали требования к функциям и бизнес-процессам. Это помогло структурировать продукт и передать разработчикам точные спецификации. Такой подход сделал продукт удобным для дальнейшего развития и поддержки со стороны клиента.

Анна Колесникова, бренд-директор сети косметики и парфюмерии «Подружка»: Сотрудничество с ONY — это важный и продуктивный этап в нашем активном развитии собственного e-com. Нам удалось разработать дизайн сайта и мобильного приложения свежим, современным и отражающим ценности нашего бренда. С ребятами мы прошли огонь, воду и медные трубы, и у нас круто получилось найти решения всех сложных задач. Быть на одной волне с командой агентства — один из факторов успеха. И кажется, мы спелись на пути реализации этого проекта. Спасибо, ребята. Получилось круто!

Результаты

За счет тщательной аналитики и плотной работы с клиентом получилось создать стильный дизайн, который подсветил философию бренда. Мы разработали удобный и привлекательный сайт, который нацелен на рост онлайн-продаж. Если клиент соберется его масштабировать, то легко сможет сделать это благодаря подробно расписанной документации.

Состав творческой группы

Подружка (клиент)

CEO: Станислав Мелингер

Директор департамента маркетинга и электронной коммерции: Михаил Морозов

Бренд-директор: Анна Колесникова

Продакт-менеджер: Александр Кущ

Ведущий дизайнер: Юлия Старчикова

Аналитик: Анастасия Белянская

Верстальщик: Ростислав Хапилов

ONY (агентство)

Арт-директор: Александр Груздев

Продакт-менеджер: Ярослав Патрикеев

Продуктовые дизайнеры: Елена Маркина, Елена Давлетшина

UX дизайнер: Анастасия Гранова

Продюсер: Александра Мельникова

Менеджер по продажам: Ярослав Баширов

PR-менеджер: Валерия Момотова