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09.07.2026 в 11:45

Подорожали услуги Wildberries по перевозке товаров со склада на склад

В Wildberries связали рост тарифов с необходимостью нивелировать увеличение расходов

Российский маркетплейс Wildberries увеличил стоимость услуги «Перераспределение остатков между складами». Платформа по желанию селлера может перевести товар со склада на склад, если где-то продукцию покупают больше, а где-то она залежалась. Об этом пишет Shopper's.

За услугу по перевозке товаров со склада на склад Wildberries будет добавлять до 3% к комиссии с продаж всех товаров селлера, а не только перемещенных. Раньше маркетплейс добавлял 0,5%.

Новые тарифы действуют для селлеров, которые впервые подключают услугу. Для тех, кто ею уже пользуется, цены останутся без изменений.

В Wildberries связали рост тарифов с необходимостью нивелировать увеличение расходов. За время предоставления услуги платформа повысила лимиты на подключенных первоначально складах, подключила новые логистические площади и оптимизировала процессы. По словам экспертов, подорожание услуги связано с растущими расходами на топливо и сложностями с его покупкой.

Ранее сообщалось, что Wildberries с 7 июля пересмотрит условия сотрудничества с продавцами, повысив комиссии по ряду моделей работы. В компании изменения объяснили ростом логистических затрат, вызванным в том числе подорожанием топлива. При этом повышение будет выборочным: для некоторых товарных категорий комиссии останутся прежними или даже снизятся.

Wildberries склад
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