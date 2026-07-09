Подорожали услуги Wildberries по перевозке товаров со склада на склад

Российский маркетплейс Wildberries увеличил стоимость услуги «Перераспределение остатков между складами». Платформа по желанию селлера может перевести товар со склада на склад, если где-то продукцию покупают больше, а где-то она залежалась. Об этом пишет Shopper's.

За услугу по перевозке товаров со склада на склад Wildberries будет добавлять до 3% к комиссии с продаж всех товаров селлера, а не только перемещенных. Раньше маркетплейс добавлял 0,5%.

Новые тарифы действуют для селлеров, которые впервые подключают услугу. Для тех, кто ею уже пользуется, цены останутся без изменений.

В Wildberries связали рост тарифов с необходимостью нивелировать увеличение расходов. За время предоставления услуги платформа повысила лимиты на подключенных первоначально складах, подключила новые логистические площади и оптимизировала процессы. По словам экспертов, подорожание услуги связано с растущими расходами на топливо и сложностями с его покупкой.

Ранее сообщалось, что Wildberries с 7 июля пересмотрит условия сотрудничества с продавцами, повысив комиссии по ряду моделей работы. В компании изменения объяснили ростом логистических затрат, вызванным в том числе подорожанием топлива. При этом повышение будет выборочным: для некоторых товарных категорий комиссии останутся прежними или даже снизятся.