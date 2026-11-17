Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области запустил программу помощи региональным компаниям при выходе на электронные торговые площадки Казахстана. Она рассчитана на предприятия, которые ранее не занимались экспортом. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС.

В рамках программы фонд компенсирует 75% стоимости услуг по размещению и продвижению продукции. Предприниматели смогут воспользоваться комплексным сопровождением — от анализа рынка и подготовки товаров до регистрации на маркетплейсах.

Программа распространяется на две площадки: Kaspi.kz и Ozon.kz. В пакет услуг входят исследование товарных категорий и конкурентов, расчет юнит-экономики, формирование цен, организация перевозки, подготовка упаковки и необходимых документов.

Также участникам предоставят услуги фулфилмента и хранения продукции. Сопровождение рассчитано на шесть месяцев и включает настройку рекламных кампаний и участие в промоакциях на торговых площадках.

По словам Зиновьевой, программа призвана снизить финансовые и организационные барьеры для компаний, которые только начинают экспортную деятельность, и упростить выход на зарубежные рынки.