Как в условиях перегруженной категории получить +22% к узнаваемости

В категории, где внимание пользователя распадается на десятки сообщений в секунду, ключевым становится качество контакта с брендом. Кейс Limonati by Borjomi показывает, как через интерактивные форматы и тестирование новых решений можно управлять вниманием аудитории и добиваться измеримого эффекта. О результатах проекта команды Advelop (группа АДВ ) и Punch Media рассказали Sostav.

Рынок безалкогольных напитков — одна из самых насыщенных и визуально перегруженных категорий FMCG. Новые вкусы и линейки появляются регулярно, коммуникация строится вокруг эмоций, образа жизни и сезонности, а потребитель ежедневно сталкивается с десятками сообщений.

В таких условиях классический охват перестает быть гарантией результата. Для рекламодателя ключевой вызов здесь:

сформировать запоминаемость в клаттере;

удержать внимание;

повлиять на восприятие бренда;

простроить связь между первым контактом и намерением покупки.

Особенно это критично для запусков: новый продукт не обладает накопленным знанием и требует одновременной работы на охват, вовлеченность и восприятие.

Управляемый контакт с аудиторией при поддержке бренда напитков

Limonati by Borjomi — самостоятельный продукт в портфеле Borjomi, созданный для расширения аудитории и формирования образа бренда в категории безалкогольных напитков.

Ключевой вызов заключался в том, чтобы не просто поддержать продукт, а создать управляемый контакт с аудиторией и обеспечить измеримый рост бренда в рамках масштабного диджитал-размещения.

Для запуска продукта требовалось решение, способное одновременно работать на три задачи верхней воронки — заметность, вовлеченность и запоминаемость. Стандартные баннерные размещения обеспечивают масштаб, но редко дают глубокий контакт, видеоплатформы дают внимание, но ограничивают вариативность взаимодействия с креативом.

Поэтому было принято решение протестировать формат, который ранее не использовали в кампаниях.

Технологические возможности новой платформы позволили:

объединить охват и интерактив в одном формате контакта;

увеличить длительность взаимодействия с рекламой;

управлять вниманием пользователя через вариативность креатива;

выстраивать последовательную коммуникацию через ретаргетинг;

получать измеримые бренд-метрики через Brand Lift.

Таким образом, проводился подбор среды, максимально соответствующей задачам запуска нового продукта в конкурентной категории.

Test&learn is the new black или что работает в условиях клаттера

Платформа Punch Media была впервые протестирована брендом в декабре 2025 года в формате test&learn. В отличие от классических баннерных или видеокампаний, выбор был сделан в пользу интерактивной экосистемы, где пользователь не только видит сообщение, но и взаимодействует с ним. Это позволило оценить, насколько такой формат эффективен для решения задач запуска и может ли он стать частью постоянной медиастратегии.

Ключевым инструментом стал крупный формат Slider Banner — интерактивный креатив с тремя гранями (двумя статичными и одним видео). Пользователь мог самостоятельно переключаться между форматами, выбирая способ взаимодействия.

Объем показов в декабре 2025 — 3 878 568.

Интерактивная механика позволила продлить контакт и снизить эффект баннерной слепоты. Дополнительная аналитика показала: наибольший интерес пришелся на видеогрань.

Доля досмотров видео составила 84%.

Вторым этапом стал Inpage Banner (600×338), который показывался аудитории, уже взаимодействовавшей с Slider-форматом.

Объем в декабре 2025 — 916 519 показов.

Так коммуникация выстраивалась последовательно — от первого вовлечения к закреплению контакта.

Brand Lift: измеримый рост ключевых показателей

Для оценки поставленных целей было проведено Brand Lift исследование, которое зафиксировало положительную динамику по всем основным метрикам бренда:

Ad Recall/Запоминаемость рекламы — +11,20%.

Рекламная кампания привлекла внимание целевой аудитории и запомнилась.

Brand Awareness/Узнаваемость бренда — +22,08%.

Кампания была запоминающейся. Чем чаще пользователь сталкивается с рекламой компании, тем быстрее бренд становится знакомым и воспринимается как безопасный и понятный.

Brand Favorability/Положительное отношение к бренду — +19,62%.

Рост показателя говорит о повышении предпочтения пользователей к бренду под влиянием рекламной кампании.

Purchase Intent/Намерение совершить покупку — +3,72%.

Показатель отражает рост интереса аудитории к покупке продукта.

Рекомендации Advelop

Анализ взаимодействия показал, что наибольший интерес пользователей вызывает грань с видео — именно она демонстрирует максимальную вовлеченность. Высокий уровень кликабельности также показал видеокреатив, что подтверждает его эффективность как драйвера внимания. Детальная статистика досмотров позволяет оценивать поведение аудитории на всех этапах просмотра — от первой четверти ролика до полного завершения. В рассматриваемой кампании показатель досмотров видео составил 84%, что является высоким результатом и свидетельствует об удержании внимания. Интерактивная механика усиливает контакт с брендом, поскольку пользователь самостоятельно выбирает формат взаимодействия с креативом. Интерактивные форматы с креативами работают не только на охват, но и на стратегические задачи бренда: формирование образа, рост узнаваемости, повышение лояльности аудитории и усиление эффективности перформанс-результатов.

Иван Мерзликин, руководитель отдела коммуникаций и медиа IDS Borjomi: Мы всегда открыты к тестированию новых инструментов и нестандартных форматов: в перегруженном медиапространстве важно быть заметным, при этом KPI «охват на 1+» мы считаем откровенно скучным. Нам был нужен яркий и вовлекающий формат, который привлечет внимание и повлияет на восприятие продукта. В пост-лонче мы ориентируемся на метрики интереса и готовности к покупке — именно они показывают связь медиа и бизнес-результата. По итогам размещений мы увидели положительную динамику.

Виктор Овченков, генеральный директор Punch Media: Инструменты платформы позволяют оценивать не только показы и клики, но и поведение пользователя внутри рекламного формата. Такая аналитика помогает увидеть, какие элементы креатива вовлекают сильнее и как именно формируется контакт с брендом.