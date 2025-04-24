Подборка тендеров: T2, ВТБ, «Азбука вкуса» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут мобильный оператор T2, сеть магазинов «Азбука вкуса», телекоммуникационная компания «Вымпелком», банк ВТБ, маркетплейс Ozon, производитель автомобилей КАМАЗ и производитель молочных продуктов и детского питания Health & Nutrition. Сроки подачи заявок завершаются 28 апреля — 12 мая.

T2. Мобильный оператор запрашивает котировки от поставщиков на оказание рекламных услуг. Компания заинтересована в разработке и реализации промоакций сроком на два года. Выставлено 10 лотов, общая цена которых превышает 62 млн руб.

Оператор ищет исполнителей для оказания услуг в интересах Владимирского, Ивановского, Калужского, Костромского, Рязанского, Смоленского, Тверского, Тульского и Ярославского филиалов компании. Цена лотов колеблется от 1,8 до 42 млн руб.

Заявок ждут до 18:00 по московскому времени 30 апреля 2025 года, итоги подведут в 18:00 по московскому времени 4 июля того же года.

«Азбука вкуса». Торговая сеть объявила тендер на email-маркетинг (услуги включают верстку писем, создание и редизайн имиджей, копирайтинг). Бюджет ориентировочно составит 4,5 млн руб. с НДС в год.

К участникам тендера предъявляются следующие требования: опыт работы в сфере CRM-маркетинга не меньше трех лет, наличие реализованных кейсов в продуктовых сетях, готовность к тестовому заданию, возможность оперативного выполнения задач и наличие выделенной команды, которая включает менеджера, дизайнера, верстальщика и копирайтера.

Заявки ждут до 12:00 по московскому времени 12 мая 2025 года.

«Вымпелком». Компания запрашивает предложения поставщиков, заинтересованных в мониторинге СМИ и социальных медиа в 2025−2027 годах.

Исполнитель должен предоставить права использования системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ, настроить темы в аккаунте под задачи «Вымпелкома» и обучить сотрудников компании работе в системе.

Права на использование предоставляются на срок 12 месяцев с даты подписания договора с возможностью пролонгации на один год.

Заявки можно присылать до 16:00 по московскому времени 12 мая 2025 года.

ВТБ. Банк запрашивает цены на услуги по созданию, организации и проведению интерактивного спецпроекта «Фокус на рейтинге». Речь идет о проекте, который сочетает в себе онлайн и офлайн-взаимодействие со студентами целевых факультетов ВТБ и направлен на повышение узнаваемости бренда работодателя и увеличение уровня лояльности аудитории к кредитной организации как к работодателю.

Сроки оказания услуг — с июня по октябрь 2025 года. Прием заявок — до 18:00 по московскому времени 30 апреля того же года.

Ozon. Маркетплейс запрашивает предложения агентств, готовых проводить геотаргетинг респондентов для маркетинговых исследований. Нужно будет подписать NDA, а к анкете приложить подтверждение требуемого опыта в виде дебрендированных отчетов.

Прием заявок — до 18:00 по московскому времени 28 апреля 2025 года.

КАМАЗ. Автопроизводитель ищет исполнителя, который подготовит отчет «Анализ мирового рынка пассажирского наземного транспорта в 2024 году и прогноз по 2030 год». Компания запрашивает предложения поставщиков.

Нужно будет проводить кабинетное интернет-исследование, исследование источников, выборочные клиентские интервью. География исследования: страны СНГ и Дальнего зарубежья.

В отчете должно быть резюме, общие характеристики и перспективы мирового рынка пассажирского наземного транспорта (автобусы, троллейбусы, электробусы и водоробусы), описание рынка такого транспорта в Европе, Северной, Южной и Центральной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, СНГ (за исключением России), Африке и на Ближем Востоке. Также должны быть перечислены ведущие мировые производители пассажирского наземного транспорта, описаны системы сервисного обслуживания автобусов и электробусов и т. д.

Окончание подачи заявок — 03:59 по московскому времени 12 мая 2025 года.

Health & Nutrition. Производитель продуктов проводит предквалификационный отбор по размещению рекламы в соцсети Likee (спецпроекты). Поставщикам предстоит подписать NDA и предоставить кейсы, реализованные в Likee, в первую очередь FMCG-продуктов.

Заявку можно подать до 18:00 по московскому времени 30 апреля 2025 года.