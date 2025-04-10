Подборка тендеров: «Т-Банк», «Почта России», T2 и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут мобильный оператор Т2, «Т-Банк», «Газпромбанк», онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру», «Почта России» и сеть отелей Cosmos Hotel Group. Сроки подачи заявок завершаются 16−25 апреля.

Т2. Мобильный оператор запрашивает предложения поставщиков, готовых оказывать BTL-услуги (промо и ивент) для макрорегиона Байкал и Дальнего Востока. Общая цена лотов — 69,7 млн руб.

Доступны четыре лота. Т2 выбирает поставщика для оказания BTL-услуг для следующих регионов: Иркутская область (цена лота составляет 19,7 млн руб.), Бурятия (6,9 млн руб.), Приморский (21 млн руб.) и Хабаровский края, включая Еврейскую автономную область (22 млн руб.).

Подать заявку можно до 9:00 по московскому времени 22 апреля 2025 года. Результаты огласят в 16:00 по московскому времени 21 мая того же года.

Также мобильный оператор запрашивает информацию с целью исследования рынка на оказание услуг доставки заказов, оформленных на сайте T2. Прием заявок — до 12:00 по московскому времени 17 апреля 2025 года.

«Т-Банк». Кредитная организация проводит предварительный отбор агентств, которые готовы продвигать продукты через размещение рекламы у видеоблогеров. Исполнителю предстоит подбирать инфлюенсеров, работать с ними, разрабатывать и реализовывать креативные спецпроекты, готовить отчетность.

Заявки можно присылать до 14:00 по московскому времени 24 апреля 2025 года.

«Газпромбанк». Кредитная организация объявила тендер на еженедельный мониторинг рекламных креативов на рынке банковских услуг.

Предоставлять отчеты нужно еженедельно в течение двух лет с даты подписания договора. Необходимо отображать информацию обо всех размещаемых за отчетный период рекламных кампаниях основных банковских продуктов и сервисов «Газпромбанка», а также рассматривать всех конкурентов финансовой категории, которые размещаются в указанный период, и ежемесячно готовить отчет.

Заявок ждут до 11:00 по московскому времени 22 апреля 2025 года.

«ВсеИнструменты.ру». Онлайн-магазин запрашивает предложения поставщиков, которые будут делать SMS-рассылки по базе клиентов компании. Срок договора — один год с возможностью пролонгации.

Исполнитель будет рассылать сообщения абонентам российских и зарубежных мобильных операторов, передавать информацию об отправленных SMS во внутренние системы заказчика, оповещать об изменениях в шаблонах, предоставлять отчеты и статистику.

Заявку можно подать до 11:40 по московскому времени 18 апреля 2025 года.

«Почта России». Предприятие запрашивает цены на оказание услуг по поддержке статей о «Почте России» в онлайн-энциклопедиях. Предстоит дополнять материалы актуальной информацией на порталах «Рувики», «Википедия», «Знание.Вики» и «Руниверсалис». Необходимо будет добавлять новые разделы, перерабатывать существующий раздел в статьях, обновлять данные в текущих материалах.

Срок оказания услуг — один год. Окончание подачи заявок — 23:59 по московскому времени 16 апреля 2025 года.

Cosmos Hotel Group. Сеть отелей заинтересована в услугах по работе с лидерами мнений для проведения информационных кампаний по продвижению бренда. Группа запрашивает предложения поставщиков.

Цели — повышение узнаваемости конкретного отеля Cosmos Hotel Group в соцсетях, привлечение целевой аудитории через нативные размещения у блогеров, а также увеличение органического трафика и поисковой видимости.

Заявку можно подать до 18:00 по московскому времени 25 апреля 2025 года.