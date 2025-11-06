Подборка тендеров: «Самолет», «Магнит», Ozon и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут девелоперские компании «Самолет», Capital Group, «Гранель», торговая сеть «Магнит», маркетплейс Ozon, «ОТП Банк», аптека «Вита». Сроки подачи заявок завершаются 7−18 ноября 2025 года.

«Самолет». Компания объявила тендер на поддержку инфлюенс-направления в 2026 году. Первый тур — сбор предложений — продлится до 17 ноября. До 21 ноября будут отобраны пять-семь предложений на каждый из двух лотов, допускающихся к онлайн-защите, которая пройдет до 27 ноября.

Среди документов в заявке от агентств требуется коммерческое предложение, список блогеров и каналов с прямыми договорами, презентация компании с кейсами за 2024 год, а также гарантийное письмо о согласии с условиями тендера.

Заявки принимаются до 18:00 по московскому времени 17 ноября 2025 года.

Кроме того, на 2026 год «Самолет» ищет агентства для разработки креативных концепций спецпроектов по механике 360. Цель — «прокачать» атрибуты бренда и повысить знания о нем в новых регионах.

Дата окончания подачи заявок: 18:00 по московскому времени 10 ноября. Итоги закупки подведут 5 декабря.

«Магнит». Розничная сеть объявила запрос предложений на размещение наружной рекламы на период с января 2026-го по февраль 2027 года.

В запросе могут участвовать компании, не имеющие налоговых претензий и судебных разбирательств, а также не являющиеся аффилированными или взаимосвязанными лицами с другими участниками — нарушение этого условия может привести к отказу в допуске.

В рамках закупки определяется стоимость услуг по размещению наружной рекламы в соответствии с адресной программой заказчика.

Срок подачи заявок — до 14:00 по московскому времени 13 ноября 2025 года.

Capital Group. Девелоперская компания объявила тендер на оказание услуг по размещению наружной рекламы в Сочи.

Закупка предполагает размещение семи рекламных поверхностей. Срок оказания услуги — с 1 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года.

Заявки можно подать до 15:00 по московскому времени 12 ноября 2025 года.

ГК «Гранель». Девелоперская компания проводит предварительный квалификационный отбор агентств, которые смогут оказывать маркетинговые и рекламные услуги.

Для участия необходимо подать заявку на электронной торговой площадке, заполнив формы, указанные в квалификационной документации: анкету участника, описание опыта выполнения услуг и портфолио (референс-лист и другие подтверждающие материалы).

О дальнейших этапах проведения отбора участники будут уведомлены дополнительно.

Срок подачи заявок — до 14:00 по московскому времени 13 ноября 2025 года.

Ozon. Онлайн-ретейлер объявил тендер на оказание услуг digital-маркетинга.

Подавать предложения могут только участники, прошедшие предварительный отбор. Для участия необходимо подписать форму NDA, после чего откроется доступ к деталям закупки и документации.

Срок подачи предложений — до 16:00 по московскому времени 7 ноября 2025 года.

«ОТП Банк». Кредитная организация формирует пул подрядчиков для выполнения креативных работ.

Для участия необходимо пройти аккредитацию: скачать заявку, заполнить реквизитами и подписать соглашение о конфиденциальности. Срок рассмотрения заявки на аккредитацию составляет до двух рабочих дней.

Окончание подачи заявок — до 18:00 по московскому времени 18 ноября 2025 года.

Аптека «Вита». Компания объявила конкурс на оказание услуг по проведению BTL-мероприятий для продвижения новых и действующих аптек.

Участникам необходимо ознакомиться и заполнить файл «ТЗ к заполнению», при этом вкладка «Среднее значение» заполняется автоматически. Стоимость услуг указывается без НДС, по строчке «Итого по лоту».

Объем услуг ориентировочный и может корректироваться заказчиком как в большую, так и в меньшую сторону. Периодичность закупки — по мере необходимости.

Срок подачи заявок — до 13:00 по московскому времени 17 ноября 2025 года.