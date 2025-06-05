Подборка тендеров: «Детский мир», Ozon, «Уралсиб» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут застройщик «Гранель», служба доставки СДЭК, компания «Медиа Бизнес Солюшенс», маркетплейс Ozon, строительный торговый дом «Петрович», розничные сети «М.Видео-Эльдорадо», «Детский мир», «Азбука Вкуса», кредитные организации «Уралсиб» и «Альфа-Банк». Сроки подачи заявок завершаются 10−25 июня.

«Гранель». Девелопер запрашивает предложения поставщиков, готовых создавать рекламные видеоролики с использованием 3D-графики о строящихся жилых комплексах. Компания заключит договор с исполнителем на период с 2025 по 2026 год.

Прием заявок заканчивается в 12:00 по московскому времени 25 июня 2025 года.

СДЭК. Оператор доставки в ближайшее время планирует закупку системы мониторинга и аналитики упоминаний в социальных медиа и просит предоставить коммерческие предложения.

В системе должно быть не меньше 50 раздельных тем для сбора упоминаний, возможность настройки автоматической разметки, суммарного сбора архивных данных глубиной до 12 месяцев, создания тикетов и интеграции с другими системами и т. д.

Прием заявок — до 16:00 по московскому времени 11 июня 2025 года.

«Медиа Бизнес Солюшенс». Компания выбирает подрядчиков для организации репортажных фото- и видеосъемок на съемках шоу и сериалов СТС.

Услуги включают организацию и проведение съемок программ и сериалов для их анонсирования и продвижения в СМИ и соцсетях, подбор фотографов и видеографов, выездную работу в разных городах России и зарубежья для точечных съемок.

Заявок ждут до 14:00 по московскому времени 12 июня 2025 года.

Ozon. Маркетплейс выбирает подрядчика на видеомэппинг. Подробностей нет, необходимо подписать форму NDA. Прием заявок — до 10:00 по московскому времени 16 июня 2025 года.

Кроме того, компания запрашивает предложения поставщиков на разработку идеи для мероприятия с селебрити. Здесь также просят подписать форму NDA, а заявки принимают до 12:00 по московскому времени 18 июня 2025 года.

«Петрович». Торговый дом запрашивает предложения исполнителей для управления репутацией работодателя. Поставщику предстоит разработать контент-стратегию, определить позиционирование бренда, управлять репутацией компании в интернете, работать с упоминаниями и рекомендательными ресурсами, готовить отчетность.

Прием заявок завершается в 17:00 по московскому времени 18 июня 2025 года.

«М.Видео-Эльдорадо». Торговая сеть заинтересована в услугах по подготовке анимации, адаптации, сборке и подготовке по техническим требованиям видеороликов, записи и адаптации аудиороликов. Период оказания услуг — 24 месяца.

Окончание подачи заявок — 15:00 по московскому времени 10 июня 2025 года.

«Детский мир». Сеть магазинов ищет агентства, готовые предоставлять рекламные услуги в интернете в Казахстане и Белоруссии с июля 2025 года по июнь 2026-го. Тендер включает четыре лота: контекстную рекламу сайтов detmir.kz и detmir.by, рекламное продвижение мобильного приложения «Детский мир» в Казахстане и Белоруссии. Можно принимать участие в конкурсе как на все лоты, так и на отдельно взятые.

Заявку можно подать до 11:00 по московскому времени 16 июня 2025 года.

«Азбука Вкуса». Торговая сеть выбирает агентство, которое будет организовывать маркетинговые мероприятия. Охват и география: Москва и Санкт-Петербург.

Время одного мероприятия в среднем составит пять часов. На каждом должны работать ведущий, техник, каллиграф, промоутеры, официант, фотограф, аниматор-фермер. В наличии должно быть оборудование для мастер-классов и музыкальная аппаратура. Предстоит организовывать живую музыку, мастер-классы и печать рекламных материалов.

Прием заявок — до 12:00 по московскому времени 16 июня 2025 года.

«Уралсиб». Банк выбирает провайдера услуг по организации и проведению корпоративных мероприятий на срок с сентября 2025 года по сентябрь 2026-го.

Заявку можно прислать до 16 июня этого года.

«Альфа-Банк». Кредитная организация проводит предварительный квалификационный отбор поставщиков, готовых создавать инвестиционный контент для мобильных приложений банка.

Предстоит готовить текстовые и визуальные материалы, объем на два года — 370 единиц пакетов вовлекающего контента (лонгриды, CRM-контент, планы коммуникаций по инвестиционным темам).

Заявок ждут до 12:00 по московскому времени 10 июня 2025 года.