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18+
05.06.2025 в 18:00

Подборка тендеров: «Детский мир», Ozon, «Уралсиб» и другие

Сроки подачи заявок завершаются 10–25 июня

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут застройщик «Гранель», служба доставки СДЭК, компания «Медиа Бизнес Солюшенс», маркетплейс Ozon, строительный торговый дом «Петрович», розничные сети «М.Видео-Эльдорадо», «Детский мир», «Азбука Вкуса», кредитные организации «Уралсиб» и «Альфа-Банк». Сроки подачи заявок завершаются 10−25 июня.

«Гранель». Девелопер запрашивает предложения поставщиков, готовых создавать рекламные видеоролики с использованием 3D-графики о строящихся жилых комплексах. Компания заключит договор с исполнителем на период с 2025 по 2026 год.

Прием заявок заканчивается в 12:00 по московскому времени 25 июня 2025 года.

СДЭК. Оператор доставки в ближайшее время планирует закупку системы мониторинга и аналитики упоминаний в социальных медиа и просит предоставить коммерческие предложения.

В системе должно быть не меньше 50 раздельных тем для сбора упоминаний, возможность настройки автоматической разметки, суммарного сбора архивных данных глубиной до 12 месяцев, создания тикетов и интеграции с другими системами и т. д.

Прием заявок — до 16:00 по московскому времени 11 июня 2025 года.

«Медиа Бизнес Солюшенс». Компания выбирает подрядчиков для организации репортажных фото- и видеосъемок на съемках шоу и сериалов СТС.

Услуги включают организацию и проведение съемок программ и сериалов для их анонсирования и продвижения в СМИ и соцсетях, подбор фотографов и видеографов, выездную работу в разных городах России и зарубежья для точечных съемок.

Заявок ждут до 14:00 по московскому времени 12 июня 2025 года.

Ozon. Маркетплейс выбирает подрядчика на видеомэппинг. Подробностей нет, необходимо подписать форму NDA. Прием заявок — до 10:00 по московскому времени 16 июня 2025 года.

Кроме того, компания запрашивает предложения поставщиков на разработку идеи для мероприятия с селебрити. Здесь также просят подписать форму NDA, а заявки принимают до 12:00 по московскому времени 18 июня 2025 года.

«Петрович». Торговый дом запрашивает предложения исполнителей для управления репутацией работодателя. Поставщику предстоит разработать контент-стратегию, определить позиционирование бренда, управлять репутацией компании в интернете, работать с упоминаниями и рекомендательными ресурсами, готовить отчетность.

Прием заявок завершается в 17:00 по московскому времени 18 июня 2025 года.

«М.Видео-Эльдорадо». Торговая сеть заинтересована в услугах по подготовке анимации, адаптации, сборке и подготовке по техническим требованиям видеороликов, записи и адаптации аудиороликов. Период оказания услуг — 24 месяца.

Окончание подачи заявок — 15:00 по московскому времени 10 июня 2025 года.

«Детский мир». Сеть магазинов ищет агентства, готовые предоставлять рекламные услуги в интернете в Казахстане и Белоруссии с июля 2025 года по июнь 2026-го. Тендер включает четыре лота: контекстную рекламу сайтов detmir.kz и detmir.by, рекламное продвижение мобильного приложения «Детский мир» в Казахстане и Белоруссии. Можно принимать участие в конкурсе как на все лоты, так и на отдельно взятые.

Заявку можно подать до 11:00 по московскому времени 16 июня 2025 года.

«Азбука Вкуса». Торговая сеть выбирает агентство, которое будет организовывать маркетинговые мероприятия. Охват и география: Москва и Санкт-Петербург.

Время одного мероприятия в среднем составит пять часов. На каждом должны работать ведущий, техник, каллиграф, промоутеры, официант, фотограф, аниматор-фермер. В наличии должно быть оборудование для мастер-классов и музыкальная аппаратура. Предстоит организовывать живую музыку, мастер-классы и печать рекламных материалов.

Прием заявок — до 12:00 по московскому времени 16 июня 2025 года.

«Уралсиб». Банк выбирает провайдера услуг по организации и проведению корпоративных мероприятий на срок с сентября 2025 года по сентябрь 2026-го.

Заявку можно прислать до 16 июня этого года.

«Альфа-Банк». Кредитная организация проводит предварительный квалификационный отбор поставщиков, готовых создавать инвестиционный контент для мобильных приложений банка.

Предстоит готовить текстовые и визуальные материалы, объем на два года — 370 единиц пакетов вовлекающего контента (лонгриды, CRM-контент, планы коммуникаций по инвестиционным темам).

Заявок ждут до 12:00 по московскому времени 10 июня 2025 года.

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