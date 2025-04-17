Подборка тендеров: «Ростелеком», «Альфа-Банк», МТС и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут компания «Ростелеком», Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», «РусХимАльянс», мобильный оператор МТС, кредитные организации «Альфа-Банк», «Газпромбанк» и «Ozon Банк», команда разработки Ozon Tech, ГК «А101», дистрибутор Merlion, автопроизводитель «АВТОВАЗ», дилер «Авторитэйл М», а также сеть супермаркетов Smart. Сроки подачи заявок завершаются 18 апреля — 4 июня 2025 года.

«Ростелеком» объявил тендер на оказание услуг по планированию и размещению CPA-рекламы в интернете на период 2025−2027 годов. Бюджет закупки составляет 155 911 365 руб.

Срок подачи заявок — до 15:00 по московскому времени (мск) 21 апреля 2025 года.

АНО «Россия — страна возможностей» проводит запрос цен на услуги по информационному сопровождению проекта «Программа развития «Другое дело». В рамках закупки планируется подготовка и размещение материалов в Telegram-каналах актеров и блогеров, а также организация выступлений приглашенных спикеров на очных мероприятиях проекта.

Среди услуг, включенных в закупку, — выступления актера Ивана Янковского, на которое организация готова выделить 4,2 млн руб., а также певицы Клавы Коки (4 млн руб.) и блогера Кирилла Диденка (563,3 тыс. руб.), размещение материалов в Telegram-каналах актеров Марка Эдельштейна и Леона Кемстача, стендап-комика Варвары Щербаковой.

Общая сумма максимальных цен за услуги — 130 253 333,27 руб. с НДС.

Предложения можно подать до 12:00 (мск) 24 апреля 2025 года.

«РусХимАльянс» ищет агентство для информационного сопровождения кампании по привлечению персонала. Максимальная сумма договора составляет 49,2 млн руб. (с учетом НДС).

Срок подачи заявок — до 11:00 мск 22 апреля 2025 года. Подведение итогов — не позднее 23:59 (мск) 7 мая 2025 года.

МТС объявил открытый запрос предложений на выбор поставщика для проведения маркетинговых исследований с использованием специальных методов тестирования рекламных материалов.

В рамках работ предстоит тестирование ТВ-роликов, аниматиков, сторибордов, а также макетов наружной рекламы для МТС и компаний группы в 2025−2027 годах.

Срок окончания приема предложений — 25 апреля 2025 года. Точное время закрытия указано в системе ORACLE.

«Альфа-Банк» объявил тендер в формате запроса информации (RFI) на поиск платформы Customer Data Platform (CDP) для автоматизации маркетинга и коммуникаций в цифровых каналах.

Проект предусматривает внедрение on-premise CDP-системы в инфраструктуру банка. Решение должно обеспечить сбор, сегментацию и анализ клиентских данных, а также реализацию омниканальных коммуникаций на всех этапах воронки продаж — как с потенциальными, так и с текущими клиентами.

Планируется запуск пилотной фазы с последующим переходом к промышленной эксплуатации.

Банк принимает заявки до 16:00 (мск) 12 мая 2025 года.

«Газпромбанк» проводит квалификационный отбор поставщиков на оказание комплекса услуг по организации мероприятий.

Организация планирует привлекать подрядчиков для проведения ивент-мероприятий и событий различного формата в интересах банка.

Срок подачи заявок — до 14:00 (мск) 30 апреля 2025 года.

«Ozon Банк» запустил тендер на выбор поставщика сервиса аналитики блогеров в сегменте B2C.

Детали закупки доступны участникам после подписания NDA. Для участия необходимо подать заявку и дождаться одобрения от организатора тендера.

Срок приема предложений — до 18:19 (мск) 18 апреля 2025 года.



Ozon Tech ищет подрядчика для создания сайта и организации онлайн-трансляций для участников конференции E-CODE 2025.

E-CODE 2025 — ежегодная IT-конференция от Ozon Tech, которая пройдет 13 и 14 сентября 2025 года в гибридном формате: офлайн в Москве и онлайн. Для участия в закупке необходимо подписать NDA и загрузить скан подписанного документа на платформу.

Срок подачи предложений — до 14:00 (мск) 24 апреля 2025 года.

ГК «А101» проводит открытый тендер на выбор подрядной компании для размещения медийной рекламы в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года.

К участию приглашаются рекламные агентства, прошедшие регистрацию и аккредитацию на тендерной площадке. Цель тендера — рассмотреть все представленные предложения и выбрать лучшее по следующим параметрам:

оптимальные ценовые условия сотрудничества;

подтвержденный опыт работы в сегменте недвижимости и/или с ГК «А101»;

качество разработки рекламно-информационных материалов для медийных размещений (необходимо предоставить презентацию с примерами);

наличие собственных решений и инструментов для аналитики, размещения, оптимизации и оценки эффективности (также требуется презентация);

выделение двух менеджеров, работающих над проектом на постоянной основе;

100% постоплата — в срок до 65 дней с момента подписания закрывающих документов (УПД);

согласие со всеми условиями типового договора.

Срок подачи заявок — до 10:30 (мск) 29 апреля 2025 года.

ГК «А101» объявила еще один тендер — на выбор агентства для оказания услуг по размещению, сопровождению и аналитике контекстной рекламы бренда в течение 365 календарных дней (2025−2026 годы).

К участию также допускаются компании, прошедшие регистрацию и аккредитацию на тендерной площадке tender.safmargroup.ru.

Цель тендера — выбрать лучшее предложение с точки зрения профессиональной квалификации и минимизации затрат на реализацию рекламной кампании.

Тендерная процедура включает два этапа. Первый этап — заполнение конкурсного предложения (обязательный для всех участников). Второй — подтверждение квалификации (проводится в случае отсутствия однозначного победителя по итогам первого этапа).

Окончание приема заявок — до 10:00 (мск) 15 апреля 2025 года.

Merlion ищет PR-агентство для реализации и выполнения плана по ежемесячному сопровождению и продвижению бренда.

Для участия в тендере необходимо предоставить:

коммерческое предложение;

заполненную анкету;

оферту;

проект договора;

примеры ранее реализованных кейсов, релевантных заявленному объему работ;

выполненное тестовое задание.

Предложения можно подать до 12:00 (мск) 5 мая 2025 года.

Merlion объявил второй тендер — на выбор PR-агентства для реализации и выполнения плана по ежемесячным онлайн-публикациям в период с мая по сентябрь 2025 года. Условия оплаты — постоплата в течение 30 календарных дней.

Для участия в тендере необходимо предоставить весь комплект документов, указанных в предыдущей закупке (включая КП, анкету, оферту, проект договора и релевантные кейсы), а также подписанный NDA (необходимо для получения бренд-платформы).

Срок подачи предложений — до 12:00 (мск) 5 мая 2025 года.

«АВТОВАЗ» запрашивает предложения на оказание агентских услуг по разработке и реализации интегрированных медиапланов для дилерской сети.

Срок окончания подачи заявок — до 12:00 (мск) 4 июня 2025 года.

«Авторитэйл М» выбирает агентства для ведения, модерации и продвижения социальных сетей (SMM). Процедура пройдет в два этапа. Первый — прием заявок и проверка соответствия техническому заданию. Второй — переторжка, в ходе которой участники смогут улучшить ранее поданные предложения.

Предмет закупки включает разработку SMM-стратегии и креативных концепций, ведение и модерацию соцсетей, создание контента, организацию фото- и видеосъемок, разработку визуалов, инфографики и дизайн-макетов, подготовку и адаптацию публикаций, в том числе сторис и постов под различные соцсети.

Заказчик будет оценивать опыт работы в SMM на автомобильном рынке, наличие кейсов по визуалу и текстам, знание основ обработки фото/видео, выполнение тестового задания, стоимость услуг.

Среди требований к участникам — подтвержденный опыт ведения соцсетей крупных автомобильных брендов/дилеров из топ-10 РФ в 2023−2024 годах (не менее трех аккаунтов от 5 тыс. подписчиков, ER от 0,05%); единое портфолио с прямыми ссылками на аккаунт, годовой оборот компаний-кандидатов должен быть от 50 млн руб. Кроме того, обязательно выполнение тестового задания.

Прием предложений продлится до 17:00 (мск) 22 апреля 2025 года.

Сеть супермаркетов Smart проводит запрос предложений на услуги размещения outdoor- и indoor-рекламы на поверхностях в Нижегородской, Владимирской, Московской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Ярославской, Пензенской, Тверской, Тульской, Рязанской областях, а также в республиках Чувашия, Марий-Эл, Мордовия и Татарстан. Контракт рассчитан на два года — с 1 июля 2025-го по 30 июня 2027-го.

Срок окончания подачи заявок — до 18:00 (мск) 23 апреля 2025 года.