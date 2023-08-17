Подборка тендеров: «МТС-банк», «Росатом», «Медси», «РусАгро» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут «Дом.РФ», ПАО «МТС-банк», ГК «Росатом», «Медси», «РусАгро». Срок подачи заявок завершается с 21 августа по 4 сентября

ООО «Специализированный застройщик Дом.РФ Девелопмент». Компания проводит конкурс в электронной форме на выбор подрядчика для оказания комплекса услуг по созданию и размещению информационных материалов на телевидении и в эфире радиостанций.

Стоимость договора: 28 млн 626 тыс. руб.

Аудио и видеоролики будут транслировать на телеканалах «Домашний», НТВ, «Первый канал», «Пятница», «Рент-ТВ», «Россия-1», СТС, ТВ-3, ТНТ города Владивостока.

Заявки принимаются до 21 августа 2023 года.

АНО «Корпоративная академия Росатома» проводит мониторинг цен на услуги по подготовке и проведению сессий, привлечению спикеров, экспертов, модераторов для проведения сессий. Ищет подрядчика для разработки, съёмки и монтажа видеороликов разного формата в области раскрытия, развития и применения потенциала человека, оказания информационно-консультационных услуг и поддержки в рамках реализации задач по развитию системы подготовки кадров в атомной отрасли.

Срок действия договора: 31.07.2026 года.

Заявки принимаются до 26.08.2023 года.

ПАО «МТС-Банк» проводит открытый запрос предложений на закупку услуг по проведению PR-кампаний в СМИ и социальных медиа. Заявки принимаются до 28.08.2023 г.

Размещение информационных материалов необходимо на интернет-сайтах следующих федеральных и региональных СМИ: ТАСС, BFM.ru, «Коммерсант FM», «Лента.ру», РБК Life, «Форбс», «Примамедиа».

Заявки принимаются до 04.09.2023 года.

АО «Группа компаний «Медси» проводит запрос коммерческих предложений по разработке дизайна рекламно-информационных материалов.

Заявки принимаются до 28.08.2023 года.

ООО «Мерлион» проводит отбор PR-агентства или коммуникационного агентства для создания и реализации PR-стратегии в b2b и b2c-сегментах для бренда Ippon.

В задачи подрядчика войдёт создание под ключ PR-стратегии, проведение анализа конкурентов и медиа-каналов потребления, формирование ключевые сообщения для работы с целевой аудиторией в разных сегментах. Также необходимо будет представить и обосновать каналы коммуникации в рамках PR-стратегии, сформировать полноценный коммуникационный план с примерными сроками реализации.

Заявки принимаются до 24.08.2023 г.

ООО «Группа компаний РусАгро» ищет подрядчика для тестирования дизайнов упаковки бренда «Слово мясника».

Необходимо организовать тестирование трёх дизайн-концептов бренда для последующего выбора дизайна, обладающего большим потенциалом выбора на полке в конкурентном окружении.

Заявки принимаются до 21.08.2023.

ООО «Татнефть» ищет подрядчика для продвижения предприятий рознично-сбытовой сети. Среди направлений: имиджевое позиционирование РСС «Татнефть», рекламные сбытовые акции и другое.

Срок договора: 3 года.